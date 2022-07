CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ederson in arrivo, al lavoro per Pinamonti

Calciomercato Atalanta news, tutto fatto per Ederson

Il calciomercato estivo è appena iniziato ma i ritiri precampionato stanno per cominciare ed anche in casa Atalanta i dirigenti sono al lavoro per potenziare l’organico in vista della prossima stagione. Nello specifico, nella giornata di ieri i bergamaschi hanno trovato l’intesa con la Salernitana in merito all’acquisto di Ederson, centrocampista brasiliano che sembrava inizialmente destinato a rimanere in granata dopo le parole del direttore sportivo Morgan De Sanctis.

Stando alle indiscrezioni emerse nelle scorse ore, il ventiduenne non si sarebbe allenato e i due club si sarebbero accordati chiudendo l’operazione per 15 milioni di euro più il cartellino del pari età Matteo Lovato, valutato quindi 10 milioni di euro. L’anno passato Ederson è stato fondamentale nel raggiungimento della salvezza per i campani e l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi lo ha elogiato spendendo parole di stima nei suoi confronti.

Calciomercato Atalanta news, ora al lavoro per Pinamonti

Detto di Ederson, l’Atalanta ha però intenzione di rivedere la sua rosa anche in altre zone del campo come ad esempio il reparto avanzato. Il nome caldo in questo senso è quello di Andrea Pinamonti, in uscita dall’Inter e di ritorno dal prestito all’Empoli. Tuttavia, secondo i rumors, per accaparrarselo la Dea dovrà fare i conti con la concorrenza del Monza ed anche, in maniera più defilata, del Paris Saint-Germain.

