CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ El Shaarawy per sistemare l’attacco, due in uscita

Calciomercato Atalanta news, El Shaarawy dalla Roma per l’attacco

L’Atalanta sta cercando di completare l’organico da mettere a disposizione di mister Gian Piero Gasperini in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. E’ risaputo che la Roma avrebbe messo gli occhi su Luis Muriel ma i nerazzurri volvevano già sistemare il proprio reparto avanzato a prescindere ed è per questo che seguivano con grande interesse lo svincolato Federico Bernardeschi. Tuttavia, l’ex juventino ha deciso di accettare l’offerta del Toronto FC e adesso la Dea starebbe pensando a Stephan El Shaarawy per tutelarsi in quella zona del campo.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Pinamonti al posto di Muriel mentre Elia va al Palermo

Il ventinovenne nato a Savona ha il contratto in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2023, ed i giallorossi potrebbero anche decidere di lasciarlo andare a Bergamo così da non perderlo poi a parametro zero. Nella passata stagione agli ordini di José Mourinho l’ex milanista El Shaarawy è comunque stato in grado di collezionare ben sette reti ed un assist in 36 apparizioni complessive tra campionato e coppe, Conference League compresa.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Muriel piace alla Roma, c'è Pinamonti. Bologna su Ilicic

Calciomercato Atalanta news, Hateboer e Maehle in partenza

Detto delle eventuali mosse per l’attacco, in casa Atalanta si ragiona anche su alcune uscite in questi giorni di calciomercato. Stando a quanto riportato dal Corriere di Bergamo sia il venticinquenne Joakim Mæhle che il ventottenne Hans Hateboer potrebbero infatti lasciare i nerazzurri. Il tecnico Gasperini non li considererebbe indispensabili e per il danese Maehle si vocifera di un possibile interesse del West Ham a cui verrebbe ceduto per 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Atalanta Rapp. Valli Bergamasche (risultato finale 10-0): Dea scatenata!

© RIPRODUZIONE RISERVATA