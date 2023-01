CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Gasperini: “Io non ho mai mandato via nessuno”

Calciomercato Atalanta news, le parole del tecnico Gian Piero Gasperini

Il calciomercato invernale terminerà solo il 31 di gennaio e nel frattempo riparte il campionato con l’Atalanta che affronterà domani lo Spezia. Intevenuto in conferenza stampa, il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha spiegato: “Si è creata una diatriba clamorosa, non ho mai avuto problemi di rosa. Non faccio rose corte, faccio rose giuste: penso che sia più importante avere una squadra forte che una rosa ampia, servono solo per gettare fumo agli occhi della gente. Se devo scegliere tra le due scelgo qualche giocatore in meno, anche perché i giocatori costano. E’ una mia scelta indiscutibile, ho sempre fatto questo: per me è così, ognuno può avere la sua idea. Io lavoro così, quest’anno è un po’ diverso: c’è una situazione numerosa, ma non ci sono state possibilità diverse, non credo sarà diverso a gennaio. Io non ho mai mandato via nessuno. Domani partiamo 25, lasciamo a casa Demiral e Musso. Porto Hateboer, anche se non è a posto: è un capitano, è arrivato da ragazzo ora è un uomo”

L’allenatore della Dea ha anche aggiunto: “L’obiettivo? Arrivare al massimo possibile, a Bergamo c’è qualcuno che sta alimentando le polemiche in modo esagerato. Sono persone a cui non rilascio interviste, non dico cose di mercato: credo siano una zavorra per l’Atalanta. Io cercherò di fare il massimo, sono preoccupato perché tutti i giorni scrivono che l’Atalanta è un grande squadra e la mancanza dell’Europa rappresenta un fallimento. Le polemiche sono esagerate, anche quella con Percassi, è una mistificazione: ho grande rispetto per il Presidente, ha un carisma incredibile. Non rispecchia i tifosi, che sono sempre numerosi, purtroppo dobbiamo commentare queste cose minime. Sono convinto che per l’Atalanta ho mantenuto bilanci straordinari, è il risultato più importante. L’Atalanta può guardare al futuro con serenità.”

Nell’ottica di sfoltire quindi un po’ la rosa, l’Atalanta potrebbe fare i conti con l’interesse di due società nei confronti di due dei suoi calciatori in questa finestra di calciomercato. Nello specifico, il Perugia vorrebbe provare a mettere le mani su Alessandro Cortinovis, di proprietà dei nerazzurri ma ora in prestito all’Hellas Verona. In porta invece la Juventus segue con grande interesse Marco Carnesecchi, ora in forze alla Cremonese a titolo temporaneo, ed in cambio i lombardi chiederebbero Samuel Iling ai bianconeri.

