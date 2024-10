VIDEO ATALANTA CELTIC, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Gewiss Stadium l’Atalanta non va oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 contro il Celtic di Glasgow come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la Dea inizia la partita in maniera propositiva subito al 5′ con un colpo di testa di Bellanova parato senza affanno da Schmeichel e poi anche con un’altra opportunità non concretizzata da Retegui al 14′.

Gli scozzesi cercano quindi di suonare la carica con Hatate al 17′ ma rischiano parecchio qualche istante dopo al 18′ quando Pasalic coglie la traversa con un colpo di testa, oltre a calciare largo sul fondo sulla ribattuta. Lo stesso Pasalic non ha maggior fortuna al 27′ a causa dell’ottima parata effettuata da Schmeichel e Zappacosta calcia in curva al 28′ prima che Schmeichel disinneschi pure Retegui, sul calcio d’angolo battuto da Lookman, al 44′.

In avvio di secondo tempo botta e risposta tra lo scatenato Pasalic, che manda la sfera oltre la linea di fondo campo al 47′, ed Alex Valle, che forza invece Carnesecchi alla parata guadagnado un angolo per i biancoverdi. Al 55′ anche Hien si rammarica mandando il pallone largo di poco rispetto alla porta avversaria con un conlpo di testa fuori misura. Nel finale si rivelano ancora decisivi gli interventi compiuti da Schmeichel, fondamentale nel blindare il punteggio sulle giocate di De Roon al 58′ e De Ketelaere al 67′.

Inutile pure il tiro alle stelle di Zappacosta al 73′. Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro bosniaco Irfan Peljto ha estratto il cartellino giallo un’unica volta al fine di ammonire solamente Johnston all’8′ tra le file degli ospiti. Il punto conquistato in questa terza giornata della competizione europea permette all’Atalanta di toccare quota 5 ed al Celtic di raggiungere i 4 punti nella classifica della Champions League 2024/2025.

VIDEO ATALANTA CELTIC: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS