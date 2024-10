DIRETTA ATALANTA CELTIC, I TESTA A TESTA

Si avvicina la diretta Atalanta Celtic per la Champions League. Oggi, i bergamaschi sfideranno il Celtic in quella che si preannuncia come una sfida ricca di emozioni. Tra le due formazioni non esistono precedenti: mai, prima ad ora, si sono sfidate né in Champions né in altre competizioni europee.

Diretta/ Atalanta Celtic Primavera (risultato finale 2-1): Bosi la ribalta con i cambi! (23 ottobre 2024)

Se vogliamo invece analizzare il momento di forma delle due squadre, vediamo che l’Atalanta ha vinto le ultime tre, ha pareggiato la quartultima e perso la quintultima. Per quanto riguarda il Celtic, invece, il bilancio è identico anche se con ordine differente. La squadra irlandese ha vinto le ultime tre, ne ha pareggiata una e persa un’altra ancora. Cosa accadrà invece oggi in campo? Andiamo a scoprirlo! (Agg. JC)

Formazioni Atalanta Celtic/ Quote, Gasperini rinuncia a Retegui? (Champions League, 23 ottobre 2024)

DIRETTA ATALANTA CELTIC, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Come vale per tutta la Champions League, anche la diretta Atalanta Celtic è un’esclusiva di Sky che trasmetterà la partita anche sui servizi streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che, come di consueto, vi racconterà le azioni salienti del match con aggiornamenti costanti.

GASP VUOLE LA SECONDA VITTORIA DI FILA

Il mercoledì della terza giornata di Champions League si aprirà al Gewiss Stadium di Bergamo con la diretta Atalanta Celtic in campo dalle 18,45. Ad affrontarsi saranno due squadre a cui piace il gioco propositivo e che lasciano anche ampi spazi in fase difensiva. Inizio convincente per l’Atalanta di Gasperini che ha portato a casa un pareggio contro l’Arsenal ed una netta vittoria in trasferta contro lo Shakhtar. Qualche difficoltà in più in casa Celtic con gli scozzesi che hanno preso i tre punti contro lo Slovan Bratislava ma sono reduci da un netto 7 a 1 in casa contro il Borussia Dortmund.

Diretta/ Venezia Atalanta (risultato finale 0-2): bergamaschi senza problemi! (Serie A, 20 ottobre 2024)

ATALANTA CELTIC, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche alle probabili formazioni andando ad analizzare le possibili scelte di Gasperini e Rodgers in vista di questa sfida. L’Atalanta manderà in campo il suo solito 3-4-2-1 con Lookman, De Ketelaere e Retegui che sono le tre certezze in attacco. De Roon e Hien ritroveranno Kolasinac a completare la difesa mentre Zappacosta e Bellanova agiranno ai lati di Pasalic ed Ederson chiamati a dare equilibrio alla squadra.

4-3-3, invece, per il Celtic che punterà tanto sulla rapidità di Kuhn, Maeda e Furuhashi per metter in difficoltà la Dea. Johnston e Taylor agiranno come terzini mentre Trusty e Scales completeranno la difesa. McGregor, Bernardo ed Engels saranno il centrocampo degli scozzesi chiamati ad una partita di grande sacrificio.

ATALANTA CELTIC, LE QUOTE

Il buon momento di forma dei padroni di casa si riflette anche sulle quote proposte da Sisal per la diretta Atalanta Celtic. Infatti, il club italiano vede la vittoria a 1,40 contro il 6,50 per gli scozzesi e il pareggio X fissato a 5,25.