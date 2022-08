CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Gasperini: “Lookman già pronto, Soppy e Malinovskyi…”

Calciomercato Atalanta news, le parole del tecnico Gian Piero Gasperini

Il calciomercato estivo è ancora in corso ma nel frattempo l’Atalanta si appresta a disputare la seconda giornata di campionato contro il Milan. In conferenza stampa alla vigilia della gara contro i Campioni d’Italia il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini ha analizzato l’impegno parlando anche dei nuovi calciatori arrivati in questi mesi come Lookman dall’RB Lipsia, Ederson dalla Salernitana e Soppy dall’Udinese.

DIRETTA/ Empoli Atalanta Primavera (risultato finale 2-1): vittoria per i toscani!

L’allenatore atalantino ha spiegato: “Per Ederson c’è un po’ di prevenzione, ma la prossima settimana è a posto. Demiral e Zappacosta si sono allenati con noi, Demiral è più avanti, Zappacosta ha bisogno di un po’ più di rodaggio. Lookman un’alternativa? C’è lui, ma anche Boga, abbiamo tante soluzioni in questo momento. Lookman ha dato la sensazione di essere già pronto, lo abbiamo visto subito già dal primo allenamento allo stadio. Soppy è arrivato ieri, fa il primo allenamento oggi, lo conoscete tutti. Rappresenta un investimento per il futuro. Il ruolo di Lookman? Sono sempre valutazioni soggettive, è sicuramente uno che arriva dentro l’area. Si differenzia dai centrocampisti per questa capacità.”

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN/ Quote, Gasperini senza Demiral e Zappacosta

Calciomercato Atalanta news, Ruslan Malinovskyi resta in partenza

Chi non sembra rientrare più nei piani dell’Atalanta è Ruslan Malinovskyi, destinato a trovarsi una nuova sistemazione in questi ultimi giorni della sessione di calciomercato. In conferenza il ventinovenne ucraino è stato scaricato anche da mister Gasperini che ha detto, come riporta Tuttomercatoweb.com: “Io ho già difficoltà coi giocatori. Io non ce la faccio proprio, è stato straordinario con noi. Poi, negli anni inseguendo sempre Ilicic non abbiamo pensato a trovare calciatori dalle sue caratteristiche, come per esempio può essere Lookman. Come Pasalic e Pessina è stato bravissimo ad adattarsi e fare cose egregie in un ruolo non suo. È stato bravissimo ad adattarsi, ha fatto delle cose molto buone. Ma è giusto che l’Atalanta segua un giocatore che possa fare più di 6 gol all’anno. Si è adattato molto bene, ma è giusto che in sede di mercato si cerchino delle caratteristiche più idonee al proprio gioco.”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Hojlund nel mirino, Hateboer piace in Premier

© RIPRODUZIONE RISERVATA