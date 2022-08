CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Gasperini: “Serve un attaccante da anni, Malinovskyi…”

Calciomercato Atalanta news, le dichiarazione del tecnico Gasperini

In questa sessione estiva di calciomercato l’Atalanta è ancora al lavoro per rinforzare l’organico. Al termine della sfida pareggiata in casa con il Milan, il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa spiegando: “Malinovskyi? Ha preso un brutto colpo in allenamento, la contusione l’ha tenuto in dubbio, ma eravamo fiduciosi già da stamattina. Mi sarebbe dispiaciuto nel caso in cui non avesse giocato perché chissà cosa si sarebbe detto. Alla fine ha potuto giocare. Comunque Ruslan è entrato anche a Genova, con me ha sempre fatto tante partite.”

L’allenatore dei bergamaschi si è anche sfogato dichiarando, come riporta Tuttomercatoweb.com: “Lo rispiego perché qualcuno fa fatica a capire: l’Atalanta ha bisogno di attaccanti, lo dico da anni. Da quando abbiamo perso il Papu e Ilicic non abbiamo avuto ricambi in quel ruolo. Poi Ruslan si è adattato. Se questo è nelle possibilità dell’allenatore, ovvero chiedere giocatori offensivi, se questo succederà mi riconoscerò nel ruolo. Altrimenti dirò che Bergamo è diventata difficile. La risposta però è del pubblico che non legge quelle che sono le interviste e le dichiarazioni che ci sono sui giornali.”

Calciomercato Atalanta news, Malinovskyi rimane in partenza

Nonostante la rete segnata contro il Milan, Ruslan Malinovskyi rimane quindi in partenza dall’Atalanta per questo finale di calciomercato estivo. Su Instagram la moglie ha postato: “Ieri sei andato a Milano per una risonanza magnetica, e oggi hai segnato contro il Milan nonostante il dolore. Sei un vero guerriero. Sei il migliore. Sempre numero 1 per me.” L’ucraino non soddisfa le caratteristiche richieste da Gasperini per l’attacco atalantino e potrebbe dunque salutare Bergamo visto che sulle sue tracce si registra la presenza dell’Olympique Marsiglia in Ligue 1 oltre che di Nottingham Forest e Tottenham in Premier League.

