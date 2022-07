CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Gollini cercato da due club, Sutalo torna in Croazia

Calciomercato Atalanta News, Gollini piace a due club

L’Atalanta è al lavoro per migliorare il proprio organico in questa finestra di calciomercato estivo tra nuovi innesti e qualche partenza per quanto riguarda quei calciatori che desiderano vivere un’avventura altrove. In questa lista figura senza dubbio il nome di Pierluigi Gollini, portiere ritornato a Bergamo dopo l’avventura in prestito vissuta a Londra con la maglia del Tottenham. L’italiano non ha vissuto l’esperienza che si augurava in Inghilterra vivendo una stagione da secondo alle spalle del capitano Hugo Lloris collezionando apparizioni in FA Cup ed in Conference League e senza mai essere impiegato in Premier League.

Dopo la decisione degli Spurs di non riscattarlo, per lui si potrebbero riaprire le porte del nostro campionato e l’Atalanta è pronta ad ascoltare eventuali offerte. Stando alle indiscrezioni più recenti, le due società maggiormente interessate ad aggiudicarselo sarebbero la Fiorentina ed il Torino. Un indizio social emerso nelle ultime ore parrebbe indicare la Toscana come destinazione più probabile ma il patron dei granata Urbano Cairo non sembra affatto intenzionato a chiamarsi fuori dalla corsa al calciatore.

Calciomercato Atalanta News, addio a Sutalo e non solo

Quella di Gollini non sarà l’unica operazione in uscita che l’Atalanta effettuerà in questa finestra di calciomercato. I bergamaschi hanno infatti completato tre cessioni in questa prima fase di trattative a cominciare da Bosko Sutalo che, dopo il prestito all’Hellas Verona, è tornato in patria alla Dinamo Zagabria. Discorso simile per il suo connazionale Anton Kresic, riscattato dal Rijeka al termine del prestito, e l’attaccante polacco Olaf Kobacki è stato acquistato dall’Arka Gdynia.

