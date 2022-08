CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Hojlund nel mirino, Hateboer piace in Premier

Calciomercato Atalanta news, Hojlund si avvicina e Cherki si allontana

La dirigenza dell’Atalanta è alla ricerca di innesti utili per sistemare l’organico a disposizione di mister Gasperini in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Rasmus Winther Højlund, diciannovenne di proprietà dello Sturm Graz individuato come attaccante da alternare al recuperato Duvan Zapata. Sotto contratto con gli austriaci fino al giugno del 2026, pure il Bologna sembrava essersi messo sulle tracce di Hojlund prima di chiamarsi fuori dalla corsa al giocatore poichè troppo caro per le casse rossoblu.

Al momento non sarebbero sufficienti offerte da 9 milioni di euro come quella presentata dalla Dea, che avrebbe ottenuto il gradimento del giocatore per trasferirsi a Bergamo. Chi sicuramente non arriverà è Rayan Cherki, giocatore accostato all’Atalanta dalla stampa francese de L’Equipe. In giornata è stato reso ufficiale l’annuncio del rinnovo del francese con l’Olympique Lione e Cherki ha dichiarato: “Sono molto felice, questa è la squadra del mio cuore e della mia città. Abbiamo deciso di aspettare il mio completo recupero dall’infortunio, ma avevo voglia di rimanere qui.”

Calciomercato Atalanta news, Hateboer potrebbe andare al Forest

Oltre ai possibili nuovi movimenti in entrata, l’Atalanta pensa anche a qualche cessione in questa sessione estiva di calciomercato. Stando ai rumors Hans Hateboer sarebbe ancora nel mirino del Nottingham Forest, neo promossa in Premier League che si è già accaparrata Remo Freuler, e ci sarebbero buoni margini perchè pure questa operazione possa andare in porto entro la fine del mese.

