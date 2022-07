CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Il Napoli su Pinamonti, Lookman a sinistra e Lammers via

Calciomercato Atalanta news, Napoli e Sassuolo su Andrea Pinamonti

L’Atalanta continua a preparsi in vista della stagione che sta per cominciare in attesa di novità provenienti dal calciomercato estivo. I nerazzurri avrebbero messo nel mirino per il reparto avanzato il profilo di Andrea Pinamonti, rientrato all’Inter dopo l’avventura in prestito dello scorso anno con l’Empoli. Accostato anche al Monza, che starebbe invece per mettere le mani su Andrea Petagna del Napoli, in queste ore si registra il forte inserimento del Napoli proprio nella corsa a Pinamonti.

Un’altra società che vorrebbe accaparrarsi l’attaccante interista è il Sassuolo, che ha da poco completato la cessione di Gianluca Scamacca al West Ham con un’operazione da record per i neroverdi. L’amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali avrebbe contattato l’agente del giocatore ed il ventitreenne gradirebbe pure l’opzione riguardante il Mapei Stadium. In ogni caso la Dea dovrebbe essere in vantaggio per aggiudicarsi Pinamonti nonostante l’intenzione di abbassare la richiesta da 20 milioni di euro dell’Inter.

Calciomercato Atalanta news, Lookman in e Lammers out

I dirigenti dell’Atalanta sono attivi su più fronti per sistemare la rosa di mister Gasperini in questi mesi di calciomercato. In uscita dovrebbe esserci, come confermato dal tecnico, il venticinquenne olandese Sam Lammers che, pur mettendosi in mostra nel ritiro precampionato, potrebbe finire alla neo promossa Cremonese. In entrata, sempre in attacco ma sulla corsia, i bergamaschi pensano ad Ademola Lookman dell’RB Lipsia per il quale sarebbero già stati avviati i primi contatti.

