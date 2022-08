CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ilicic escluso, Colley in Turchia. Gasp: “Lookman…”

Calciomercato Atalanta news, l’analisi del tecnico Gian Piero Gasperini

L’Atalanta potrebbe ancora muoversi in questa sessione estiva di calciomercato al fine di sistemare il proprio organico ma intanto ha esordito molto bene in campionato battendo in trasferta la Sampdoria per 2 a 0. Nel successo del Ferraris i tifosi della Dea hanno potuto ammirare anche Ademola Lookman, appena arrivato dall’RB Lipsia e già a segno per il raddoppio nerazzurro. Intervistato da DAZN, il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha parlato delle mosse del club per questa parte finale del mercato.

DIRETTA/ Sampdoria Atalanta (risultato finale 0-2): la chiude Lookman nel recupero

L’allenatore ha dichiarato: “Il mercato è aperto e in questo momento non si può sapere e dire niente perché può succedere quello che meno ti aspetti, come è successo con Freuler, che ha lasciato un grande vuoto. Io però la vedo un’opportunità per Koopmeiners e Scalvini per crescere. Rinforzi? L’Atalanta ha bisogno di tutto e di niente, è una squadra con un’identità molto forte e l’ha dimostrato oggi. L’inserimento di Lookman è un segnale che ci sono profili che, insieme a chi già c’è, possono aiutare molto. Okoli è un giocatore che può diventare di alto livello, è un ragazzo anche se gioca da tanto. Ha fatto una partita di spessore sia contro Caputo che contro De Luca, deve migliorare per diventare di alto livello.”

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Anche Malinovskyi verso il Nottingham Forest

Calciomercato Atalanta news: prestito per Colley, Ilicic escluso dalla A

Oltre ad eventuali nuovi colpi in entrata, l’Atalanta deve pensare anche a qualche cessione in questo agosto di calciomercato estivo. Nelle scorse ore i nerazzurri hanno completato la cessione in prestito di Ebrima Colley ai turchi del Fatih Karagumruk, club allenato da Andrea Pirlo. In bilico poi la posizione di Josip Ilicic: escluso ufficialmente dalla lista per la Serie A già consegnata, per lo sloveno non si registra l’interesse concreto di società nè in Italia nè all’estero dopo essere stato accostato al Bologna.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Atalanta news/ Gasperini: "Auguri a Freuler, per Miranchuk spero..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA