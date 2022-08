CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Lammers all’Empoli, Freuler parte e Miranchuk resta

Calciomercato Atalanta news, Miranchuk in e Freuler out

L’Atalanta continua a cercare rinforzi per l’organico di mister Gian Piero Gasperini in questo secondo e ultimo mese di calciomercato estivo. I dirigenti nerazzurri si stanno muovendo sia in entrata che in uscita per sistemare la rosa e nelle scorse ore è parsa sempre più evidente la volontà di trattenere Aleksey Miranchuk, ad un passo dal Torino fino a qualche giorno fa. Il tecnico dei bergamaschi avrebbe deciso di trattenerlo visto che il club ha ceduto Lammers all’Empoli e le posizioni di Muriel, Zapata e pure Ilici rimangono ancora in bilico.

Chi non dovrebbe far più parte della Dea, come spiegato da Calciomercato.com, è invece Remo Freuler, finito nel mirino del Nottingham Forest. L’Atalanta spera in un rilancio adeguato per lo svizzero in scadenza di contratto nel giugno del 2025, dato che lo stesso trentenne avrebbe espresso la sua voglia di cambiare aria, dopo che gli inglesi si erano inizialmente fatti avanti con una proposta inadeguata da 10 milioni di euro tramite la formula del prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza in Premier League.

Nel frattempo l’Atalanta ha completato la cessione di Sam Lammers all’Empoli in questo agosto di calciomercato estivo. Il calciatore arriva in Toscana con la formula del prestito, come si può leggere sul sito ufficiale del club azzurro: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta B.C. per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sam Lammers.”

