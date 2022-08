CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Miranchuk al Torino, duello con la Lazio per Parisi

Calciomercato Atalanta news, piace Fabiano Parisi dell’Empoli per la corsia

In questo secondo mese di calciomercato estivo l’Atalanta è in cerca di nuovi rinforzi per sistemare l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini in vista della stagione che sta per cominciare. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Fabiano Parisi, giocatore di proprietà dell’Empoli con cui ha un contratto in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2023.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ci siamo per Pinamonti ma la Juventus punta Luis Muriel

Terzino sinistro classe 2000, Parisi ha attirato su di sè l’attenzione di diversi club grazie al rendimento offerto in campo con la maglia dei toscani e se i bergamaschi vorranno aggiudicarselo dovranno vedersela con la concorrenza della Lazio, da tempo sulle tracce del ventunenne. Nella passata stagione Parisi è stato in grado di collezionare 25 presenze totali in campionato, impreziosite pure da un assist vincente per i suoi compagni.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Bologna su Lammers, Zapata: "Lavoro darà i suoi frutti"

Calciomercato Atalanta news, Aleksey Miranchuk passa al Torino

Nel frattempo l’Atalanta ha completato un’operazione in uscita in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Stiamo parlando di Aleksey Miranchuk, attaccante ventiseienne che si sta trasferendo al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, come riporta il Corriere dello Sport. Dato in partenza già a gennaio, il russo non ha mai inciso nelle due stagioni trascorse con la Dea.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Newcastle Atalanta (risultato finale 1-0) video tv: Wood piega la Dea!

© RIPRODUZIONE RISERVATA