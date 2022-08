CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Miranchuk bloccato da Pinamonti, Lammers in partenza

Calciomercato Atalanta news, Sassuolo su Pinamonti e stallo per Miranchuk

L’Atalanta continua a lavorare sul calciomercato estivo in cerca di nuovi innesti per potenziare l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini dovendo fare i conti anche con l’assalto degli altri club nei confronti dei suoi campioni. I bergamaschi si trovano inoltre costretti a vedersela con la concorrenza del Sassuolo per uno dei suoi obiettivi di mercato, ovvero quell’Andrea Pinamonti valutato 20 milioni di euro dall’Inter.

La Dea non vorrebbe spendere più di 15 milioni di euro, gli stessi che otterebbe dalla Juventus per la cessione di Luis Muriel, e secondo quanto rivelato da Tuttosport, l’inserimento dei neroverdi per la punta dei milanesi averebbe portato l’Atalanta a bloccare il trasferimento di Aleksey Miranchuk al Torino. Il russo pareva essere ad un passo dai granata ma a Bergamo i dirigenti non vogliono rischiare di restare con un elemento in meno nel reparto avanzato.

Calciomercato Atalanta news, tre club interessati ad aggiudicarsi Lammers

Detto di Miranchuk, c’è però un altro attaccante che potrebbe salutare l’Atalanta in questa sessione estiva di calciomercato. Stiamo parlando di Sam Lammers, venticinquenne olandese sotto contratto fino al giugno del 2025. Reduce dal prestito all’Eintracht Francoforte, Lammers è finito nel mirino di tre squadre italiane come la Salernitana, la neo promossa Cremonese ed il Bologna, che sta trattando con la Roma per Eldor Shomurodov.

