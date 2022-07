CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Nuno Tavares pare un po’ più vicino, Lazio su Sportiello

Calciomercato Atalanta news, la formula per avere Nuno Tavares

Le chances di vedere Nuno Tavares all’Atalanta in questa sessione di calciomercato estivo sembrano aumentare con il passare delle ore. Il calciatore sotto contratto con l’Arsenal fino al giugno del 2025 è stato individuato come il rinforzo utile per potenziare l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini per la stagione che sta per cominciare ed il suo arrivo garantirebbe la presenza in rosa di un terzino sinistro di livello internazionale su cui puntare.

Stando ai rumors, i londinesi vorrebbero lasciar partire il portoghese con la formula del prestito secco ma i nerazzurri starebbero invece spingendo per ottenere un diritto di riscatto sebbene i 30 milioni di euro ipotizzati in questo senso avrebbero fatto storcere il naso ai lombardi. Come rivelato da L’Eco di Bergamo, le parti potrebbero incontrarsi inserendo il controriscatto in favore dei Gunners, che vorrebbero evidentemente avere la possibilità di riaverlo nel prossimo futuro se offrirà prestazioni a loro giudizio degne di nota.

Calciomercato Atalanta news, biancocelesti interessati a Sportiello

Oltre ai movimenti in entrata, in casa Atalanta si ragiona anche su qualche partenza per questa finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe messo nel mirino Marco Sportiello, sotto contratto fino al giugno del 2023 e quindi fino al termine della prossima stagione. I biancocelesti potrebbero accaparrarselo per 2 milioni di euro viste le difficoltà incontrate nell’arrivare a Ivan Provedel dello Spezia.

