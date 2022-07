CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Nuno Tavares per la difesa, Kovalenko verso lo Spezia

Calciomercato Atalanta news, si tratta per la formula di Nuno Tavares

L’Atalanta sta cercando rinforzi utili per l’organico di mister Gasperini in questi mesi di calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni più recenti, i bergamaschi stanno lavorando per aggiudicarsi il terzino sinistro Nuno Tavares dell’Arsenal, con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2025. Il ventiduenne portoghese potrebbe spingere per la cessione con i Gunners soprattutto dopo l’arrivo di Zinchenko dal Manchester City.

Stando ai rumors, al momento il problema per l’arrivo di Nuno Tavares in Italia sarebbe rappresentato dalla formula del trasferimento dato che si parla di un prestito senza opzione per il riscatto. Le parti non sarebbero dunque così vicine all’intesa e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per limare questi dettagli. Lo scorso anno in biancorosso Nuno Tavares ha segnato un gol e realizzato due assist in 28 presenze totali tra campionato e coppe.

Calciomercato Atalanta news, Valencia e Shakhtar interessate a Kovalenko

In casa Atalanta bisogna però pensare anche a qualche cessione in questa finestra di calciomercato. Chi dovrebbe salutare definitivamente i nerazzurri è Viktor Kovalenko, ventiseienne reduce dall’annata in prestito con lo Spezia. Secondo le indiscrezioni la Dea spinge per la cessione a titolo definitivo dell’Ucraino che viene seguito in Italia sempre dallo stesso Spezia ed in Patria dallo Shakhtar Donetsk.

