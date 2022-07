CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Percassi: “Teniamo a Ilicic”, Pinamonti per l’attacco

Calciomercato Atalanta news, Percasso parla di Josip Ilicic

L’Atalanta ha cominciato il ritiro precampionato in vista della prossima stagione da qualche giorno ma intanto la dirigenza si sta muovendo da tempo per sistemare l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini con operazioni sia in entrata che in uscita tramite il calciomercato estivo. I bergamaschi si sono aggiudicati Ederson dalla Salernitana e sono alle prese con la possibile partenza di Josip Ilicic, finito nel mirino del Bologna di Mihajlovic.

DIRETTA/ Atalanta Rapp. Val Seriana (risultato finale 14-0): tripletta Miranchuk-Boga

A margine dell’incontro con il Club Amici dell’Atalanta di Clusone, come riporta calcioatalanta.it, il presidente nerazzurro Antonio Percassi ha fatto il punto della situazione spiegando: “La società ha interessamenti su più fronti, sarà poi il mister a decidere. Ederson è molto forte, un investimento davvero importante. Ilicic? Ci teniamo, molto dipenderà da lui. Ha fatto tanto per il club. Il ritiro di Clusone? Non vedevo l’ora di tornare. Per me siamo nella città più bella del mondo, vederla è sempre uno spettacolo. Finchè sarò presidente la squadra si allenerà qui.”

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Bologna su Ilicic, piace Bondo. Kovalenko verso Donetsk

Calciomercato Atalanta news, Pinamonti sempre nel mirino

Ieri l’Atalanta ha asfaltato la Rappresentativa Valseriana per 15 a 0 nel primo test amichevole ma il club punta comunque ad aggiudicarsi un nuovo attaccante in questa finestra di calciomercato ed il nome più caldo in questo senso rimane quello di Andrea Pinamonti dell’Inter. I nerazzurri non vorrebbero svendere il giocatore chiedendo almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire ma allo stesso tempo hanno anche bisogno di denaro nell’immediato e potrebbero forse abbassare un po’ le loro pretese pur di incassare qualcosa da reinvestire. Sulle tracce di Pinamonti si segnala in ogni caso anche la forte presenza del Monza, che potrebbe accontentare l’Inter, della Salernitana e del Sassuolo, se i neroverdi cederanno Scamacca al PSG.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Pinamonti conteso al Monza, Ceresoli via in prestito

© RIPRODUZIONE RISERVATA