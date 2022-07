CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Pinamonti al posto di Muriel mentre Elia va al Palermo

Calciomercato Atalanta news, Andrea Pinamonti vuole i bergamaschi

L’Atalanta sta sistemando l’organico in vista della stagione che sta per cominciare in queste settimane di calciomercato. I nerazzurri stanno ragionando sulle mosse da effettuare nel reparto avanzato e, secondo quanto riportato da Tuttosport, dovrebbero presto accogliere Andrea Pinamonti, in arrivo dall’Inter. I bergamaschi starebbero infatti cedendo Luis Muriel alla Roma ed avrebbero individuato nell’interista il sostituto più adeguato.

Stando alle indiscrezioni, Pinamonti avrebbe scelto di sposare la causa dell’Atalanta declinando le proposte di Sassuolo, che dovrà rimpiazzare Scamacca, e Monza, che sta per acquistare Andrea Petagna dal Napoli, andando a firmare un contratto quadriennale fino al 2027. La Dea avrebbe accettato di inserire una clausola di riacquisto in favore dell’Inter che in cambio ha abbassato le sue pretese rispetto ai 20 milioni di euro iniziali richiesti per fare cassa.

Calciomercato Atalanta news, Salvatore Elia ceduto in B al Palermo

Detto di Pinamonti e Muriel, l’Atalanta sta effettuando anche un’altra operazione di calciomercato in uscita per l’attacco. Il ventitreenne Salvatore Elia, come spiegato da GianlucadiMarzio.com, dovrebbe infatti essere ceduto al Palermo in Serie B attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto per i rosnaero e controriscatto a favore della Dea. Reduce dall’esperienza con il Benevento, Elia proseguirà il suo processo di maturazione lontano da Bergamo.

