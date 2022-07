CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Pinamonti anche senza Demiral, Colley per mister Pirlo

Calciomercato Atalanta news, Pinamonti con o senza Demiral

L’Atalanta prosegue il ritiro in vista della stagione che sta per cominciare e nel frattempo i suoi dirigenti lavorano sul calciomercato per trovare rinforzi utili per il tecnico Gian Piero Gasperini, desideroso di ricevere giocatori in grado di poter dare il loro contributo in campionato sin da subito. Al fine di potenziare il reparto avanzato, i bergamaschi continuano a seguire con grande attenzione la situazione di Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell’Inter.

I milanesi valutano il calciatore non meno di 20 milioni di euro, cifra questa che la Dea vorrebbe abbassare da alcune settimane. Secondo Tuttomercatoweb.com, a differenza di quanto si pensava qualche giorno fa nella trattativa potrebbe non essere inserito il difensore turco Merih Demiral, appena riscattato dalla Juventus e per il quale si ipotizzava uno scambio alla pari con la punta vista la valutazione da 20 milioni. In queste ore l’arrivo di Stephen e Joseph Pagliuca, ovvero il Co-Chairman ed il Consigliere della società, potrebbero essere decisivi per la chiusura dell’affare.

Calciomercato Atalanta news, Colley va in Turchia da Pirlo

Detto di Pinamonti, c’è però un altro attaccante che sembra destinato a lasciare l’Atalanta in queste ore di calciomercato estivo. Stiamo parlando di Ebrima Colley, ventiduenne sotto contratto fino al giugno del 2025 reduce dall’annata in prestito allo Spezia dove ha raccimolato 13 presenze tra campionato e Coppa Italia, impreziosite pure da una rete ed un assist vincente per i compagni. Come rivelato da Tuttomercatoweb.com, per Colley si stanno aprendo le porte della Turchia dove dovrebbe andare a giocare visto l’interesse manifestato nei suoi confronti dal Fatih Karagumruk, club allenato dall’ex tecnico juventino Andrea Pirlo.

