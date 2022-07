CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Possibile scambio Nandez-Cisse, Cremonese su Lammers

Calciomercato Atalanta news, idea scambio col Cagliari per Nandez

L’Atalanta prosegue la preparazione in vista della nuova stagione ed intanto i dirigenti valutano le prossime mosse da effettuare sul calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, i nerazzurri sarebbero interessati a mettere le mani su Nahitan Nandez, centrocampista di proprietà del Cagliari con cui ha un contratto fino al giugno del 2024. Accostato con insistenza all’Inter nel recente passato, Nandez è rimasto in Sardegna ma l’ipotesi di un suo addio non è mai tramontata.

Stando ai rumors, i rossoblu potrebbero provare ad intavolare la trattativa per la cessione dell’uruguaiano chiedendo in cambio ai bergamaschi il diciottenne guineano Moustapha Cisse. Per concludere l’operazione sarà ovviamente necessario un conguaglio economico in favore del Cagliari che potrebbe tuttavia anche trattenere il ventiseienne il cui cartellino viene valutato dagli isolani non meno di 15 milioni di euro.

Calciomercato Atalanta news, la Cremonese vorrebbe Lammers

In attacco il giovane Cisse non è il solo che potrebbe salutare l’Atalanta in questa fase del calciomercato estivo. Secondo le voci delle ultime ore, la Cremonese vorrebbe provare ad aggiudicarsi il venticinquenne Sam Lammers, sotto contratto fino al giugno del 2025. L’olandese è rientrato dopo l’annata in prestito all’Eintracht di Francoforte ma non è certamente uno degli elementi imprescindibili per il tecnico Gasperini ed in settimana il giocatore potrebbe passare ai grigiorossi.

