CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Rennes su Palomino e le ultime per Pinamonti e Kovalenko

Calciomercato Atalanta news, interesse del Rennes per Palomino

L’Atalanta, così come diverse altre squadre del nostro campionato, deve guardarsi bene dagli assalti degli altri club stranieri nei confronti dei suoi campioni e questa sessione di calciomercato estivo non fa eccezione. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, il Rennes avrebbe infatti messo gli occhi su José Luis Palomino, difensore argentino sotto contratto con la Dea fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare.

Non essendo riusciti ad aggiudicarsi Kim Min-Jae, che sta approdando al Napoli dal Fenerbahçe, i giallorossi vorrebbero accaparrarsi il trentataduenne che lo scorso anno è riuscito a collezionare ben 45 presenze totali tra campionato e coppe, impreziosite pure da due reti e un assist vincente per i suoi compagni. Palomino ha una valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni di euro ed i francesi, come spiega L’Equipe, lo tengono in considerazione come alternativa a Theate del Bologna.

Calciomercato Atalanta news, il punto su Pinamonti e Kovalenko

Se Palomino potrebbe restare all’Atalanta nonostante i rumors, in questa sessione di calciomercato Viktor Kovalenko dovrebbe invece salutare i bergamaschi. Secondo La Gazzetta dello Sport, venerdì potrebbe essere annunciato l’arrivo allo Spezia dell’ucraino per 2 milioni di euro. In entrata invece rimane in sospeso Andrea Pinamonti dell’Inter: l’affare sarebbe stato complicato recentemente dall’inserimento della Salernitana che avrebbe strappato l’accordo con i milanesi per 20 milioni di euro.

