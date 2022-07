CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ufficiale Ederson e Lovato firma con la Salernitana

Calciomercato Atalanta news, ufficiale Ederson dalla Salernitana

L’Atalanta ha completato un importante operazione di calciomercato in questi frenetici giorni di trattative. I bergamaschi, nella giornata di ieri, hanno infatti reso ufficiale l’acquisto di Ederson dos Santos dalla Salernitana dopo una trattativa durata alcune settimane. Centrocampista brasiliano classe 1999, Ederson ha attirato su di sè le attenzioni di diversi club grazie al buon rendimento fornito nel corso della passata stagione contribuendo alla salvezza dei granata.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Caccia a Pinamonti e Ilicic rimane in bilico

In conferenza stama il direttore generale dei nerazzurri Umberto Marino al riguardo ha spiegato: “Sono contentissimo per il suo arrivo, l’Atalanta ha fatto un grande investimento. La famiglia Percassi ci crede tanto, bravissima l’Atalanta. Da gennaio in poi ha fatto un ottimo campionato.” Lo stesso giocatore ha dichiarato ai canali social della società: “Sono in un grande club che vuole fare grandi cose, un’emozione unica. Nello spogliatoio mi hanno dato il benvenuto augurandomi buona fortuna. Le mie caratteristiche sono la qualità palla al piede, la forza e la capacità nella fase difensiva e in quella offensiva: attacco gli spazi e difatti ho segnato anche all’Atalanta.”

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ederson in arrivo, al lavoro per Pinamonti

Calciomercato Atalanta news, Lovato si trasferisce in granata

L’arrivo di Ederson dalla Salernitana rappresenta un ottimo affare di calciomercato per l’Atalanta. Il ventitreenne ha anche aggiunto: “Durante le trattative con la società s’è parlato del ritorno in Champions League tra gli obiettivi e questo mi ha convinto: voglio aiutare l’Atalanta ad arrivarci ancora.” Nella trattativa per aggiudicarsi Ederson, costato 13/14 milioni di euro, i bergamaschi hanno inserito Matteo Lovato, valutato 11 milioni, che si è a sua volta trasferito in granata in maniera ufficiale. Il difensore, come si legge nel comunicato sul sito della Salernitana, ha firmato a titolo definitivo fino al 2027.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Stallo per Ederson, Gasperini: "Ero pronto a lasciare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA