CALCIOMERCATO ATALANTA/ Non solo Boga, in attacco piace anche Dieng dell’OM

Nella sessione di calciomercato invernale cominciata ufficialmente da neanche una settimana l’Atalanta è alla ricerca di nuovi rinforzi per sistemare l’organico a disposizione di mister Gasperini in vista della seconda parte della stagione. Per questo motivo i bergamaschi si sono aggiudicati un nuovo attaccante prelevando Jeremie Boga dal Sassuolo, venticinquenne nativo di Marsiglia che ha già posato con la nuova maglia nonostante manchi ancora l’annuncio ufficiale da parte del club.

L’arrivo di Boga va quindi a rinforzare il reparto avanzato atalantino rimasto privo di Duvan Zapata a causa di un infortunio che lo sta tenendo appunto fermo ai box e non è da escludere che possano arrivare altri calciatori proprio in quella zona del campo da qui alla fine di gennaio. Il giovane Piccoli potrebbe cercare maggior minutaggio altrove se si pensa all’interesse manifestato nei suoi confronti da Genoa ed Empoli ed il nome più caldo sul taccuino dei dirigenti della Dea pare essere quello di Bamba Dieng, sotto contratto con l’Olympique Marsiglia.

CALCIOMERCATO ATALANTA: L’ANALISI DI MISTER GASPERINI

Le sorprese durante il calciomercato di gennaio possono sempre accadere ma intanto il tecnico Gian Piero Gasperini, alla vigilia dell’ultima giornata di campionato, ha fatto il punto sulle mosse dell’Atalanta spiegando: “L’arrivo di Jérémie Boga non ha nulla a che vedere con Luis Muriel, che resta fondamentale per noi. Prima della pausa ho visto un giocatore pronto a tutto, fisicamente e tecnicamente. Lui può essere sempre determinante, sia a partita in corso che dal 1′. Piccoli è indispensabile in assenza di Zapata, Miranchuk mi sembra sia stato ampiamente utilizzato. Mercato chiuso? Non direi, è appena il 5 gennaio. Tutte le squadre sono alla ricerca dell’affare, Atalanta compresa.“

