CALCIOMERCATO ATALANTA/ Non solo Gosens nel mirino del Newcastle, tutti i nomi

Il calciomercato invernale terminerà solo alla fine del mese e le indiscrezioni continuano a rimbalzare anche intorno all’Atalanta. Nello specifico, da diversi giorni si segnala l’interesse espresso dal Newcastle nei confronti Robin Gosens, centrocampista tedesco in scadenza di contratto a giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione, che avrebbe già lasciato intendere di volere vivere un’avventura altrove a partire dalla prossima estate.

I bianconeri avrebbero proposto un contratto triennale da 3.5 milioni di euro e avrebbero già ricevuto il gradimento del ventisettenne con i lombardi che in queste ore si starebbero convincendo a lasciarlo partire subito. Tuttavia, secondo quanto emerso nella giornata di ieri, il profilo di Gosens non sarebbe l’unico seguito con grande interesse dai britannici per potenziare il proprio organico con l’innesto di ex atalantini.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MANOVRE DEI BERGAMASCHI

In queste frenetiche ore di calciomercato in casa Atalanta si parla anche dell’offerta del Newcastle per Duvan Zapata. Il colombiano piace alla nuova proprietà araba che non ha esitato a presentare una prima offerta da 30 milioni di euro, bonus compresi, per il cartellino del centravanti, ricevendo in ogni caso una risposta negativa da parte dei Percassi. I nerazzurri ritengono la proposta del Newcastle non all’altezza della loro valutazione che sarebbe non inferiore a 40 milioni di euro. Oltre a Zapata e Gosens, attenzione pure alla situazione di Hans Hateboer, finito anche lui nel mirino delle gazze.

