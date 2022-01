CALCIOMERCATO ATALANTA/ Ufficiale il rientro di Ndiaye, Mihaila al posto di Miranchuk

CALCIOMERCATO ATALANTA: PIACE MIHAILA DEL PARMA

In questa fase finale della sessione di calciomercato l’Atalanta si sta attivando in cerca di un nuovo attaccante secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti. Come spiegato dalla redazione di Sky Sport, i bergamaschi stanno definendo con il Parma il trasferimento di Valentin Mihaila, attualmente sotto contratto fino al giugno del 2025. In questa stagione Mihaila in Serie B ha segnato due reti e fornito un assist vincente ai suoi compagni in 13 presenze totali.

La Dea lo starebbe dunque portando a Bergamo con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro ed il suo arrivo garantirebbe a mister Gasperini una soluzione offensiva in più in attesa di poter tornare a contare su Josip Ilicic. Nel caso in cui il trasferimento dovesse essere completato in queste ore, il russo Aleksej Miranchuk potrebbe essere ceduto alla Lazio, società che sta provando ad accaparrarselo con una certa insistenza.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MANOVRE DEI BERGAMASCHI

Intanto l’Atalanta ritrova un suo calciatore in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. Il portiere Khadim Ndiaye ha concluso la sua avventura in prestito al Lecco ed ora sta tornando a Zingonia per capire quale sarà il suo futuro, proseguire con i bergamaschi o essere girato a titolo temporaneo ad un altro club. Nel comunicato ufficiale sul sito del Lecco si può leggere: “Calcio Lecco 1912 comunica il rientro all’Atalanta B.C. del portiere Khadim Ndiaye, in prestito a Lecco dall’estate 2021, al quale il club augura il meglio per il proseguimento della stagione.”

