CALCIOMERCATO BARI NEWS/ Asse con il Torino per Cheddira ma attenzione alla Lazio

Il Bari sta vivendo un’annata entusiasmante e punta a centrare i playoff per provare a raggiungere la promozione in Serie A ma i dirigenti del club hanno il loro bel da fare in questi frenetici giorni di calciomercato invernale. Grazie alle ottime prestazioni fornite al Mondiale in Qatar con il Marocco, il classe 1998 Walid Cheddira ha attirato su di sè l’attenzione di diverse società, su tutte il Torino e la Lazio almeno per quanto concerne la Serie A.

I granata, secondo i rumors, potrebbero essere avanti nella corsa al calciatore sebbene i biancocelesti siano comunque ben attenti all’evolversi della situazione, senza volersi impegnare troppo e prediligendo anzi rinforzi per altre parti del campo in questa fase di trattative. In casa Torino si lavora invece ad una strategia abbastanza precisa per aggiudicarsi Cheddira.

L’arrivo di Walid Cheddira al Torino in questa finestra di calciomercato potrebbe dunque concretizzarsi se il Bari deciderà di accettare la proposta dei piemontesi. I granata di Cairo sarebbero infatti pronti ad offrire i cartellini di Brian Bayeye e di Demba Seck pur di mettere le mani sul ventiquattrenne nato a Loreto, nelle Marche.

