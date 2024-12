VIDEO BARI CESENA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Basta una rete di Dorval al 33′ per decidere la sfida fra Bari e Cesena valida per la sedicesima giornata della Serie B. Quarto gol stagionale e seconda rete consecutiva per il franco-algerino che porta i pugliesi al quinto posto in classifica scavalcando proprio il Cesena.

Dopo una prima mezz’ora equilibrata, con azioni da ambo le parti, al 33′ è arrivata la rete che ha deciso il match. Novakovich in profondità ha protetto il pallone sulla linea di fondo per poi servire un pallone alto che Dorval non deve far altro che ribadire in rete. Ma la reazione del Cesena non tarda ad arrivare, solo dieci minuti dopo infatti i bianconeri sembrerebbero aver trovato la rete del pareggio grazie a una botta da fuori di Ciofi. Ma il tiro è stato deviato da Shpendi, in posizione di fuorigioco, rete annullata e squadre negli spogliatoi sull’1-0.

Al rientro in campo il Cesena è nervoso ma inconcludente. Ben arginati dai padroni di casa, nonostante i vari tentativi gli ospiti non sono mai realmente pericolosi. A poco servono i rinforzi dalla panchina, il Bari tiene bene il campo e conserva un provvidenziale 1-0.