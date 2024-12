DIRETTA PISA BARI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Parliamo da un punto di vista statistico della diretta di Pisa Bari, match che si prospetta molto interessante sotto questo punto di vista perché evidenzia dei trend che potrebbero regalarci una partita ricca di emozioni. Questo non solo perché le medie gol delle due squadre se sommate insieme arrivano a circa tre reti nell’arco dei novanta minuti, ma anche perché il 50& delle gare delle due squadre termina con entrambe le compagini a segno.

Video Bari Cesena (1-0)/ Gol e highlights: il Bari vince grazie a Dorval (Serie B, 7 dicembre 2024)

I toscani sono una squadra che trova molto spesso la via della vittoria con il 51% di vittorie, mentre i pugliesi si fermano con venti punti percentuali in meno, anche se potrebbero fare molto male ai nerazzurri visto che segnano il 10% delle proprie reti da calcio d’angolo, dove invece il Pisa ne subisce circa il 12%. Ma non perdiamo altro tempo perché i giocatori stanno per scendere in campo e quindi bisogna cominciare il commento live della diretta di Pisa Bari. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Mantova Pisa (risultato finale 2-3) streaming video tv: la decide Moreo! (Serie B, 7 dicembre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA TV PISA BARI, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Pisa Bari dovrete necessariamente essere abbonati DAZN oppure su Amazon. Infatti la diretta streaming da questo turno in poi si potrà seguire anche attraverso il canale LaB Channel, come detto su Prime Video.

GARA TRA DUE DELLE PRIME QUATTRO

Le due squadre nonostante siano distanti appena due posizioni hanno una differenza di 10 punti. La diretta Pisa Bari vede infatti i toscani a quota 34 sfidare i Galletti a 24 rispettivamente secondi e quarti in classifica. La gara si giocherà all’Arena Garibaldi in questo venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 20:30. I nerazzurri hanno messo a referto tutti e tre gli esiti possibili nelle ultime tre gare, a partire dalla sconfitta in casa della Carrarese per 1-0 fino al 3-2 inflitto al Mantova in trasferta, intervallate dal pareggio per 2-2 con il Cosenza.

Bari Cesena (risultato finale 1-0) streaming video tv: fallita la rimonta (Serie B, 7 dicembre 2024)

il Bari invece sta vivendo un periodo molto positiva con zero sconfitte nelle ultime quattordici partite, numeri clamorosi. Ci sono state ben tre vittorie da inizi novembre ad oggi contro Salernitana per 2-0. Cittadella per 3-2 e di misura con il Cesena senza subire gol.

LE PROBABILI FORMAZIONI PISA BARI

Ora osserviamo le probabili formazioni della diretta Pisa Bari. I toscani si schiereranno secondo il modulo 3-4-2-1 con Semper tra i pali, difeso dal terzetto Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti. A centrocampo ecco Touré, Piccinini, Marin e Angori mentre Arena e Moreo supporteranno l’unica punta Lind.

Assetto tattico molto simile per il Bari che opterà per un 3-4-1-2. Tra i pali Radunovic, protetto qualche metro più avanti da Pucino, Mantovani e Obaretin. Nella zona nevralgica del campo Oliveri, Benali, Maita e Dorval. Falletti agirà da trequartista con Lasagna-Novakovich tandem offensivo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PISA BARI

Chi partirà favorito nel match? Le quote per le scommesse della diretta Pisa Bari indicano i padroni di casa come più indicati per la vittoria a 2.20. Il segno X relativo dunque ad un risultato di parità è offerto a 3.10 mentre il 2 fisso a 3.50.

Il Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, è quotato 1.95 mentre il No Gol a 1.80. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.62.