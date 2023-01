CALCIOMERCATO BARI NEWS/ I tifosi fanno saltare l’arrivo di Manolo Portanova

Calciomercato Bari news, niente da fare per l’arrivo di Portanova dal Genoa

Il calciomercato ci ha abituato spesso a repentini dietrofront e questa sessione invernale non fa eccezione, vedendo in questo caso il Bari al centro della vicenda. I biancorossi sembravano infatti essere molto vicini all’acquisto del napoletano Manolo Portanova dal Genoa ma i tifosi del club pugliese si sono opposti a questa eventualità: i supporters nono vogliono infatti andare allo stadio per ammirare un centrocampista che è stato condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo in primo grado. Il ventiduenne non arriverà più in prestito al Bari dove i fedelissimi dei Galletti hanno espresso tutto il loro disappunto attraverso i social network e commentando le indiscrezioni pubblicate dalle varie testate sportive.

Per potenziare il proprio reparto offensivo il Bari si è aggiudicato Sebastiano Esposito in questo gennaio di calciomercato. L’attaccante ha lasciato i belgi dell’Anderlecht ed ha salutato nuovamente l’Inter per giocare in prestito con i pugliesi fino al termine della stagione in corso. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito dei biancorossi: “SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’FC Internazionale i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante classe ’02 Sebastiano Esposito. Sarà da subito a disposizione di mister Mignani”.

Nel frattempo i dirigenti del Bari hanno completato anche un’operazione di calciomercato in uscita con la cessione di Emanuele Terranova alla Reggina. Nel comunicato ufficiale presente sul portale dei Galletti si può leggere: “SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo con la Reggina 1914 per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore classe ’87 Emanuele Terranova. Per il calciatore siciliano oltre 40 presenze in biancorosso e una promozione in B impreziosita da 3 reti. Grazie di tutto ‘Ema’, ti auguriamo il meglio.”

