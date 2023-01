CALCIOMERCATO BENEVENTO NEWS/ Forte in partenza lascia spazio al ritorno di Coda

Calciomercato Benevento news, Forte può lasciare i giallorossi

In Serie B sono tante le squadre che ambiscono a centrare un piazzamento nei playoff e provare a raggiungere la massima serie ed in questi giorni di calciomercato invernale anche il Benevento punta a risollevarsi nel corso della seconda parte della stagione sia con innesti che con qualche cessione. Chi potrebbe lasciare i giallorossi è Francesco Forte, attaccante ventinovenne originario di Roma finito nel mirino del Frosinone.

La capolista vuole infatti continuare a mantenere la vetta della classifica da qui alla fine dell’annata e per ottenere questo obiettivo starebbe appunto pensando di accaparrarsi Forte dagli Stregoni. La richiesta dei campani per il cartellino del classe 1993 si aggira sui due milioni di euro, troppi per i ciociari che cercheranno comunque di trovare l’intesa così da completare il trasferimento. Una volta ceduto Forte, allora il Benevento tornerà forte su un ex degli ultimi anni.

Calciomercato Benevento news, il sogno è riavere Massimo Coda

In questa finestra invernale di calciomercato il Benevento potrebbe effettuare qualche modifica al proprio reparto avanzato. Detto della possibile partenza di Forte, c’è un nome in particolare su cui i Sanniti vorrebbero tornare a contare nel prossimo futuro, ovvero Massimo Coda. Attualmente sotto contratto con il Genoa, Coda si è trasferito in Liguria lo scorso giugno per 1,5 milioni di euro.

