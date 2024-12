DIRETTA BENEVENTO GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo dei numeri nella diretta di Benevento Giugliano, match che mette di fronte due squadre dai pattern molto diversi che potremmo analizzare in questo aggiornamento grazie alle statistiche che potremmo analizzare. Partiamo dal miglior attacco di tutta la Serie C, compresi tutti e tre i gironi, il Benevento. Squadra che segna in media 2 gol a partita con un gioco basato sul pressing infatti corrono in media 7 km a partita in media ogni giocatore, escluso ovviamente quelli di movimento. La difesa anche è una delle meno battute di tutto il torneo, con solo 0,72 gol subiti in novanta minuti.

Passando invece al Giugliano, la squadra ha una delle difese più battute di tutto il campionato con 1,7 reti subite. Bisognerà quindi aspettarsi una gara con molti gol. Senza contare che i giallorossi dalla loro hanno il 60% di vittorie, probabilmente l’anno prossimo saranno in Serie B. Ma nell’attesa andiamo a vedere il prossimo aggiornamento dove vedremo insieme il primo commento live relativo alla diretta di Benevento Avellino. La partita è ormai vicinissima al fischio di inizio. (agg. Gianmarco Mannara)

BENEVENTO GIUGLIANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La cornice di pubblico allo stadio Vigorito è sempre eccellente, ma naturalmente dobbiamo indicare anche le modalità per seguire la diretta Benevento Giugliano in tv, che sarà un’esclusiva per gli abbonati ai canali di Sky Sport. Di conseguenza, saranno Sky Go e anche Now Tv a garantire l’opzione della diretta Benevento Giugliano in streaming video, sempre tramite abbonamento.

DERBY CAMPANO PER LA CAPOLISTA

Eccoci pronti a vivere un altro derby campano, la diretta Benevento Giugliano ci darà appuntamento alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre 2024, per chiudere il girone d’andata in occasione della diciannovesima giornata del girone C di Serie C. I padroni di casa ci arrivano da capolista e sulla scia del prezioso successo a Trapani di domenica scorsa, quindi evidentemente per gli Stregoni l’obiettivo è quello di cogliere un altro successo nella diretta Benevento Giugliano, per provare magari a lanciare una vera e propria fuga per la promozione.

L’occasione sembra propizia anche perché dall’altra parte ci sarà un Giugliano purtroppo in crisi nera, che ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate di campionato. Settimana scorsa c’è stata la sconfitta casalinga contro il Monopoli, la zona playoff adesso è seriamente a rischio e certamente la trasferta sul campo della capolista non sembra l’occasione migliore per invertire la tendenza. D’altro canto è anche vero che i Tigrotti non avranno nulla da perdere: riusciranno a fare la sorpresa nella diretta Benevento Giugliano?

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO GIUGLIANO

Naturalmente adesso parliamo anche delle probabili formazioni per la diretta Benevento Giugliano. Mister Gaetano Auteri dovrebbe schierare la capolista Benevento secondo il modulo 4-3-1-2, nel quale indichiamo Nunziante protetto dai quattro difensori Oukhadda, Meccariello, Berra e Ferrara; ecco invece Simonetti, Viviani e Talia per comporre il possibile trio di centrocampo, Acampora nel ruolo di trequartista ed infine Lamesta e Manconi, che dovrebbero essere i due attaccanti titolari.

Tra gli ospiti annotiamo la squalifica di De Paoli, quindi mister Valerio Bertotto potrebbe scegliere Padula come centravanti, affiancato dalle ali Valdesi o Ciuferri a destra e D’Agostino a sinistra. Proseguendo a ritroso nel modulo 4-3-3 del Giugliano, ecco a centrocampo Celeghin con ai suoi fianchi le due mezzali De Rosa e Giorgione, infine la difesa con Minelli e Caldore centrali più i due terzini Solcia e Oyewale a completare il reparto davanti al portiere Russo.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico sulla diretta Benevento Giugliano è chiarissimo secondo l’agenzia Snai, le cui quote non lasciano molto spazio all’interpretazione: infatti il segno 1 è quotato a 1,30, mentre poi si sale già a 4,75 per il segno X in caso di pareggio, mentre la quotazione sul segno 2 qualora fossero gli ospiti a vincere è addirittura di 8,25.