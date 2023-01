CALCIOMERCATO BENEVENTO NEWS/ Tripaldelli in avvicinamento, Forte verso la Reggina

Calciomercato Benevento news, si avvicina Tripaldelli dalla SPAL

In casa Benevento i dirigenti si stanno muovendo in questi giorni di calciomercato invernale per cercare di migliorare l’organico a disposizione di mister Fabio Cannavaro e puntare il più in alto possibile durante questa seconda parte della stagione. I giallorossi dovrebbero infatti mettere presto le mani su Alessandro Tripaldelli, difensore attualmente sotto contratto con la SPAL fino al 30 giugno del 2024.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, i campani starebbero continuano a trattare con gli Estensi cercando di aggiudicarsi il terzino sinistro classe 1999 per i prossimi tre anni e mezzo. L’indiscrezione rivela dunque dell’ottimismo filtrato dalle due società riguardo a questa operazione che potrebbe essere portata a termine già nei primissimi giorni della prossima settimana.

Non solo manovre in entrata per il Benevento in questa finestra invernale di calciomercato. La Reggina sta infatti provando ad accaparrarsi Francesco Forte per migliorare il proprio reparto offensivo ed anche per questa ragione i Sanniti si starebbero guardando intorno in cerca di un elemento utile che possa sopperire alla sua partenza quantomeno dal punto di vista numerico.

In ogni caso, il Benevento deve rinunciare a Pablo Rodriguez, passato dal Lecce al Brescia con la formula del prestito, e calano drasticamente le chances che Coda possa lasciare il Genoa nel prossimo futuro visto il recente rendimento offerto in campo dalla stessa punta rossoblu.

