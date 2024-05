DIRETTA/ Triestina Benevento video streaming tv: una prima volta stuzzicante (playoff Serie C 14 maggio 2024)

DIRETTA TRIESTINA BENEVENTO: I TESTA A TESTA

Anche la diretta di Triestina Benevento, come altre partite di questa fase nazionale dei playoff, non ha precedenti: bisogna in questo caso riferire che la distanza geografica tra le due piazze non aiuta, così come il fatto che il Benevento non fosse mai stato in Serie B fino a qualche stagione fa laddove invece la Triestina è una società che nei suoi anni gloriosi ha conosciuto anche la Serie A. Prima di sempre dunque, e intrigante perché arriva in un contesto importante; sarà anche la prima sfida tra Roberto Bordin e Gaetano Auteri, i due allenatori che tra l’altro sono subentrati nel corso di questa annata 2023-2024.

Diretta/ Triestina Giana Erminio (risultato finale 1-1): Malomo risponde a Fall (Serie C, 11 maggio 2024)

Curiosamente, entrambi tornano in squadre con cui avevano già lavorato, e nella stessa stagione: Bordin da subentrato, salvando la Triestina nel playout di Serie D, Auteri conducendo il Benevento alla storica promozione in Serie B con 71 punti in 34 partite, per poi allenare la favola Matera che aveva condotto al terzo posto e ai playoff, facendo bene anche l’anno seguente ma dovendo arrendersi a una penalizzazione non banale. Dunque avremo una partita interessante con richiami al passato, tra due squadre che sulla carta partono alla pari: sarà davvero interessante scoprire quello che ci racconterà il campo… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Padova Triestina (risultato finale 3-2) streaming video tv: la decide Dezi (28 aprile 2024)

DIRETTA TRIESTINA BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Essendo la Serie C solo su Sky, per vedere in diretta Triestina Benevento bisognerà fare l’abbonamento a Sky, in più oltre quest’ultimo servirà acquistare anche il pacchetto Calcio dell’emittente che sblocca i canali dal 251 in poi, dove il match verrà trasmesso. In alternativa per gli amanti dello streaming nelle medesime modalità si potrà vedere il match anche su NowTv.

TRIESTINA BENEVENTO: GRANDE SHOW!

Cominciano a farsi serie le cose per l’andata degli ottavi di finale dei Playoff di Serie C in questa diretta di Triestina Benevento, gara che si svolgerà a Trieste oggi 14 maggio alle ore 21,00. Questa partita vede due squadre non proprio in forma smagliante, infatti i padroni di casa non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nel primo turno di questa fase finale della competizione, rischiando anche di uscire contro una Giana Erminio alquanto bellicosa ma facendo fruttare il regolamento legato al miglior posizionamento in classifica.

Diretta/ Catania Benevento (risultato finale 1-0): i siciliani si salvano!

Per i campani la situazione non è di gran che più positiva, infatti nelle ultime partite della Regular Season sono stati alquanto discontinui e sono riusciti a vincere una sola partita nelle ultime cinque, dovendosi accontentare del quinto posto. Vedremo se la pressione giocherà qualche brutto scherzo ad una delle due squadre, adesso prima che arrivi il calcio d’inizio facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori verso la diretta di Triestina Benevento, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TRIESTINA BENEVENTO: PROBABILI FORMAZIONI

Con l’ultima partita solo tre giorni fa, Roberto Bordin potrebbe operare qualche cambio per Triestina Benevento: in attacco Redan e Lescano si giocano la maglia da prima punta, tante opzione tra trequarti (Minesso e E Azrak comunque favoriti) e centrocampo dove Lamine Fofana e D’Urso si giocano il posto di Omar Correia per affiancare Vallocchia, Geramo a destra e uno tra Petrasso e Pavlev a sinistra con una difesa nella quale può tornare titolare Struna, eventualmente per Malomo (ammonito contro la Giana Erminio) o Moretti, confermati Nicholas Rizzo e il portiere Agostino, anche se potrebbe tornare Matosevic.

Il turnover, Gaetano Auteri lo aveva fatto a Catania: questa sera al Nereo Rocco dovrebbero tornare titolari il portiere Paleari e Meccariello, così come probabilmente Amedeo Benedetti che farebbe il braccetto di una difesa completata da Berra o Terranova. A sinistra Masciangelo, sull’altro versante Simonetti con Agazzi e Karic che restano favoriti su Pinato per il centrocampo; davanti c’è solo l’imbarazzo della scelta, con Ciano e Carfora in ballottaggio per il tridente (Starita va per la conferma) e Alexis Ferrante e Alessandro Marotta che se la giocano con Lanini per il ruolo di prima punta.

TRIESTINA BENEVENTO, LE QUOTE

Le quote della diretta di Triestina Benevento invece mostrano come la Snai preveda un match equilibrato, infatti il segno ha una quota di 2, il segno X che decreterebbe un pareggio a 2,2 mentre il Benevento vincente a 2,4.











© RIPRODUZIONE RISERVATA