DIRETTA/ Catania Benevento video streaming tv: i numeri di una grande tradizione (27 aprile 2024, Serie C)

DIRETTA CATANIA BENEVENTO: TESTA A TESTA

Conto alla rovescia per l’inizio della diretta Catania Benevento, pronte a sfidarsi per la 27eima volta. Andiamo dunque a dare un’occhiata ai 26 testa a testa che fin qui hanno visto vincere l’Elefantino 10 volte contro le 6 delle Streghe. Dieci non sono solo i successi del club siciliano ma anche i pareggi, esito che tra il 1999 e il 2000 si è ripetuto tre volte consecutivamente per 0-0 salvo poi non verificarsi più fino ad oggi.

Dal 2001 in poi infatti ci sono state tre vittorie del Catania e tre del Benevento che ha ottenuto il 50% dei successi contro i siciliani in questa epoca storica. L’andata è terminata ben 4-0 per il Catania al Vigorito e questa, fino a questo momento, è stata la sfida tra le due squadre con il maggior numero di gol realizzati. (aggiornamento di Christian Attanasio)

CATANIA BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Catania Benevento sarà possibile sintonizzarsi sui canali Sky o utilizzare i servizi streaming di NOW TV e Sky GO per non perdersi neanche un minuto di gioco. Disponibile anche la diretta testuale del match che verrà seguito e raccontato anche da noi.

LA PRESENTAZIONE

Quasi tutto pronto oggi, 27 aprile 2024, per seguire alle 18.30 la diretta Catania Benevento di Serie C per una partita che sarà delicatissima e potrebbe cambiare completamente i piani delle due squadre. Il Catania arriva dalla pesante sconfitta per 3 a 2 in casa del Sorrento che ha portato i siciliani in 15esima posizione con un solo punto di vantaggio sulla Turris al 16esimo posto e in zona playout.

Tutto molto più semplice, invece, per il Benevento che si trova in terza posizione a pari punti con l’Avellino dopo aver perso lo scontro diretto nella 36esima giornata. L’ultima partita ha visto i campani imporsi largamente sul Latina con un convincente 4 a 0.

CATANIA BENEVENTO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo all’analisi delle probabili formazioni della diretta Catania Benevento valevole per le 38esima e ultima giornata del Girone C di Serie C. Michele Zeoli dovrà compiere delle scelte delicate in fase di formazione perché la partita è troppo importante per la sua stagione. L’espulsione di Marsura aprirà spazio per Pietro Cianci autore di una doppietta nell’ultima partita e pronto a dare continuità alle sue prestazioni.

Verso la conferma, invece, l’undici schierato da Gaetano Auteri nella sfida vinta dal Benevento in casa contro il Latina. La coppia Lanini Ferrante – entrambi in gol nell’ultima giornata – si muove verso la conferma con Ciano ad accendere un possibile ballottaggio.

CATANIA BENEVENTO, LE QUOTE

Per la diretta Catania Benevento quadro estremamente in equilibrio per quanto concerne le quote per le scommesse. Stando a quanto proposto da Snai, vittoria del Catania fissata a 2.45, pareggio proposto a 2.85 mentre l’eventuale affermazione al “Massimino” del Benevento moltiplicherebbe per 2.80 quanto scommesso sul successo sannita.

