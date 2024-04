Diretta/ Benevento Latina (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C, 21 aprile 2024)

DIRETTA BENEVENTO LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Benevento Latina pone di fronte due formazioni che in classifica si ritrovano rispettivamente al terzo e ottavo posto. I padroni di casa sono alla ricerca di punti fondamentali per agguantare il secondo posto, distanti 3 punti alla luce della sconfitta nell’ultimo turno proprio contro l’Avellino (secondo posto). Le reti realizzate dalle streghe sono 41 mentre 32 quelle subite.

Il miglior marcatore è Ernesto Starita, tuttavia, l’ex Monopoli in maglia giallorossa ha realizzato solamente 1 rete delle 12 con le restanti 11 con la casacca dei biancoverdi. Gli ospiti, invece, hanno raccolto 51 punti in questo campionato, situandosi all’ottavo posto con 43 gol fatti e due in più subiti. Il miglior marcatore della squadra nerazzurra è Luca Fabrizi con 8 gol, segue Mastroianni con una rete in meno. (Marco Genduso)

DIRETTA BENEVENTO LATINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Tutto chiaro per seguire la diretta di Benevento Latina? Le indicazioni sono quelle di sempre, la necessità di avere a disposizione un abbonamento a Sky per collegarsi sui canali di Sky Calcio e usufruire dei match della Serie C, in questa stagione esclusiva della pay tv satellitare. Senza dimenticare l’app Sky Go, sempre a uso degli abbonati, per seguire la partita Benevento Latina anche sul web in diretta streaming.

BENEVENTO LATINA: I TESTA A TESTA

Scontri da varie categorie quelli della diretta di Benevento Latina, una sfida che aggiunge un altro capitolo di storia ad una rivalità giovane e che può dirne ancora tanto. Il computo totale dice 4 partite giocate finora con l’unico vero vincitore che è l’equilibrio: sono tre infatti i pareggi maturati tra le due squadre e solo una vittoria risicata del Benevento per 2-1 nel lontano 2017. In quell’occasione fu Ciciretti a decidere le sorti del match con un tiro negli ultimi minuti che carambola su un difensore prima di finire in porta.

Per il resto quella partita fu anche l’unica con più di due gol segnati, infatti le due squadre si scambiarono parecchi 0-0 e al massimo un 1-1 nel corso delle loro partite. Proprio questo pareggio a reti inviolate è stato una costante della Serie C quando queste due formazioni si sono ritrovate nella stagione precedente: in due partite tra andata e ritorno, due 0-0. Vedremo se la storia confermerà questo risultato oppure se oggi qualcuna delle due ci regalerà una rete vincente, scopriamolo insieme! (agg. Gianmarco Mannara)

BENEVENTO LATINA: PONTINI PER I PLAYOFF!

La diretta tra Benevento Latina mette di fronte due squadre che hanno ben tracciata la strada da affrontare in queste ultime due partite della regular season. Il Benevento perdendo lo scontro diretto con l’Avellino per il secondo posto vede nella conservazione di un posto sul podio l’ultimo obiettivo della regular season. I sanniti cercheranno di mantenere almeno il terzo posto per partire il più lontano possibile nei play off che decideranno la stagione.

Play off ai quali vorrebbe partecipare anche il Latina, che in casa contro la Turris ha subito però la seconda sconfitta consecutiva, scendendo all’ottavo posto in classifica nel girone C con quattro punti di vantaggio sull’Audace Cerignola. Questo significa che i pontini sono comunque vicini alla partecipazione alla post season, ma cercheranno gli ultimi posti che servono per non scivolare in fondo alla griglia di partenza degli spareggi promozione.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO LATINA

La diretta Benevento Latina, tutta da seguire anche per scoprire le scelte dei due allenatori. Per quanto concerne il Benevento, il modulo di Gaetano Auteri è sempre un 3-4-3 con Paleari a difesa della porta e titolari nella difesa a tre Berra, Terranova e Capellini. Simonetti e Masciangelo si muoveranno sulle fasce tra i quattro di centrocampo, Pinato e Nardi saranno i centrali; trio d’attacco con Ciano, Lanini e Ciciretti schierati dal 1′. Nel Latina le scelte di Gaetano Fontana vedranno Guadagno come sempre schierato in porta, quindi difesa a tre con De Sanctis, Marino e Cortinovis; Ercolano e Crecco saranno gli esterni di fascia nel 3-5-2 pontini, Mazzocco, Di Livio e Paganini si muoveranno a centrocampo; coppia offensiva titolare, quella formata da Mastroianni e Capanni.

BENEVENTO LATINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per gli appassionati di scommesse una puntata suLLA DIRETTA Benevento Latina, secondo le quote Snai, non prescinde dal fatto che i sanniti siano considerati favoriti per la conquista dei tre punti. Successo interno del Benevento quotato 1.80, nel caso la contesa dovesse risolversi in pareggio quota di 3.20 pagata agli scommettitori, ben più alta la quota riferita al successo del Latina che moltiplicherebbe di 4.00 volte la posta scommessa.











