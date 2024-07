CALCIOMERCATO BOLOGNA, OCCHI IN CASA SASSUOLO

Il calciomercato Bologna si sta preparando per affrontare tre competizioni. Dalla Serie A e Champions League, passando per la Coppa Italia, tre appuntamenti a cui i felsinei vogliono farsi trovare pronti senza defezioni di rosa o altro.

Il focus dei dirigenti del Bologna son ora sul ruolo del centrocampista. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome sul taccuino degli emiliani è quello di Thorstvedt del Sassuolo, che militerebbe in Serie B.

Il norvegese non vuole misurarsi in cadetteria e dunque starebbe cercando una piazza che potrebbe assicurare al centrocampista un ruolo importante in Serie A. Ecco che dunque il Bologna potrebbe essere l’ideale.

CALCIOMERCATO BOLOGNA, HUMMELS SI FA ATTENDERE

Il calciomercato Bologna insiste con Hummels. Il difensore svincolato dal Borussia Dortmund offrirebbe grande esperienza a servizi della squadra con Italiano che già l’aveva lodato di recente in conferenza stampa, anche se aveva richiamato tutti alla calma.

Infatti non è mai stato né ufficiosa né tantomeno ufficiale la notizia dell’arrivo del tedesco ed è per questo che l’amministratore delegato del Bologna ha spiegato che i rossoblu sono in attesa di una risposta da parte del calciatore, avendo in ogni caso due/tre alternative.