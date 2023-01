CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS/ Motta: “Non c’è necessità di un altro attaccante”

Calciomercato Bologna news, le parole di mister Thiago Motta

In casa Bologna i dirigenti hanno il loro bel da fare per trovare occasioni da cogliere in questa sessione di calciomercato invernale soprattutto per sopperire ad alcuni infortuni che hanno compromesso la stabilità dell’organico a disposizione dell’allenatore Thiago Motta. In conferenza stampa, alla vigilia dell’impegno in campionato, il tecnico italo-brasiliano ha avuto modo di toccare anche l’argomento mercato.

Diretta/ Sassuolo Bologna Primavera (risultato finale 0-0): pari e patta nel derby

L’ex centrocampista dell’Inter ha dichiarato: “Abbiamo avuto sfortuna con gli infortuni, abbiamo altri giocatori che possono risolvere questa situazione aspettando chi manca. Per questo non vedo la necessità di trovare un giocatore in attacco momentaneamente. Mi ripeto, anche i rinnovi di contratto li guardiamo, le soluzioni le prenderemo sempre al punto giusto. Gestiremo tutto al modo possibile, per chi ha giocato meno e le posizioni in cui possiamo rinforzarci. Questi infortuni non cambiano la nostra strada”.

Diretta/ Roma Bologna (risultato finale 1-0): Pellegrini decide il match!

Calciomercato Bologna news, piace il moldavo Oleg Reabciuk

Aspettando di capire quali saranno le prossime mosse del Bologna, c’è un nome che viene accostato ai Felsinei con una certa insistenza in questi primi giorni di calciomercato invernale. Stiamo parlado di Oleg Reabciuk, difensore sotto contratto con l’Olympiacos fino al giugno del 2025. Finito secondo i rumors anche nel mirino del Torino, il ventiquattrenne originario della Moldavia ha una valutazione non inferiore ai 4 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt.

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Roma Bologna/ Quote, Abraham è favorito su Belotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA