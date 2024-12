VIDEO BENFICA BOLOGNA, OCCASIONE SPRECATA!

Partita ricca di emozioni anche se dal risultato di 0-0 non si direbbe in Benfica Bologna, due squadre che hanno saputo dare spettacolo in terra lusitana. La partita inizia subito con un’azione importante per i ragazzi di Italiano, che con Dallinga arrivano a tirare in porta dopo una serie di passaggi. La punta però non è riuscita a trovare la via della rete anche perché Trubin questa sera è stato davvero fondamentale.

Questo farebbe poi pensare ad una gara che sotto il punto di vista tattico poi è stata dominata dalla squadra azzurra, ma in realtà il possesso palla è stata soprattutto a favore del Benfica. Anche se poi questo non vuol dire che i lusitani poi si concretizzino sotto quel punto di vista. Il Bologna si è mostrato comunque intraprendente, e ha provato a rendersi più volte pericoloso, come con Dallinga, senza però riuscire a sbloccare il risultato.

VIDEO BENFICA BOLOGNA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS