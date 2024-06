Calciomercato Bologna news/ Visite mediche per Juan Miranda. A Sartori piace anche Prass (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, VISITE MEDICHE PER JUAN MIRANDA

Dopo una stagione da Champions League, Sartori dovrà cucire un capolavoro con il calciomercato Bologna per riconfermare i risultati dello scorso anno e far ancora sognare i tifosi rossoblù che stanno continuando a seguire e supportare la squadra anche a campionati fermi. Poche ore fa è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Emil Holm dallo Spezia e, a breve, arriverà anche quella per Juan Miranda che arriva dal Real Betis per arricchire la rosa di Vincenzo Italiano. Il terzino sinistro spagnolo ha svolto oggi le visite mediche con il Bologna ed è pronto a firmare con i rossoblù non appena scatterà il 30 giugno 2024 e gli scadrà il contratto con il Real Betis. Miranda, infatti, andrà al Bologna a parametro zero dopo esser stato più volte vicino alla Serie A per via del forte interesse di calciomercato mostrato spesso dal Milan che lo voleva acquistare nella passata sessione. Il mancato riscatto di Victor Kristiansen aveva aperto un buco sulla fascia sinistra dei felsinei che hanno deciso di chiudere il grande colpo andando su un calciatore con esperienza europea e abituato a lottare per la parte alta della classifica.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, SARTORI HA MESSO GLI OCCHI SUL “TUTTOCAMPISTA” ALEXANDER PRASS

Per il calciomercato Bologna è molto intenso il lavoro di Sartori che sta portando avanti diverse trattative per provare a chiudere i suoi soliti grandi affari che lo hanno reso celebre nel mondo del calcio italiano e non solo. Secondo le ultime indiscrezioni, Sartori avrebbe messo gli occhi su uno dei migliori talenti del panorama europeo che, attualmente, è impegnato con la sua Austria ad Euro2024. Il nome in questione è quello di Alexander Prass dello Sturm Graz che arriva da una stagione da campione del campionato austriaco che ha visto la prima vera emanazione del suo grande potenziale. Prass è, solo sulla carta, un centrocampista ma i suoi dati sono talmente incredibili da sembrare falsi perché raccontano un calciatore totale in grado di ricoprire praticamente qualsiasi ruolo che va dalla difesa – nell’Austria fa il terzino – alla trequarti passando anche per l’esterno a tutto campo.











