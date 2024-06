Calciomercato Bologna news/ Per Holm si chiude nelle prossime ore. Vicino anche Gosens (25 giugno 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, IN CHIUSURA LA TRATTATIVA PER EMIL HOLM

Pronto il doppio colpo in entrata per il calciomercato Bologna con Sartori che sta cercando di rinforzare una rosa che è stata capace di centrare una posizione per la Champions League e, a settembre, giocherà nella più prestigiosa competizione per club al mondo. Secondo l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il Bologna avrebbe praticamente chiuso la trattativa per Emil Holm attualmente allo Spezia dopo una stagione che non ha pienamente convinto l’Atalanta che ha deciso di non riscattarlo ritenendo troppo elevata la cifra di 8 milioni richiesta dal club ligure. L’esterno svedese è un classe 2000 e la trattativa potrebbe già concludersi nelle prossime ore con lo Spezia e Holm che spingono per velocizzare i tempi che porteranno alla separazione tra il club e il calciatore. Con questo acquisto, Vincenzo Italiano si troverà in casa un ottimo terzino di riserva che si alternerà con Posch e gli permetterà anche di coprire la fascia opposta in caso di necessità in una stagione che richiederà una rosa lunga e di qualità.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, PASSI IN AVANTI ANCHE PER ROBIN GOSENS

Non c’è solo Emil Holm nel calciomercato del Bologna, infatti, Sartori ha ben chiare le strategie di mercato e sta intensificando il rapporto con l’Union Berlino per provare a riportare in Italia Robin Gosens. Il terzino tedesco arriva da stagioni non troppo brillanti soprattutto dal punto di vista fisico ma è rimasto un calciatore potenzialmente ancora molto forte ed in grado di rafforzare un Bologna che, attualmente, ha solo Lykogiannis come terzino sinistro dopo il mancato riscatto di Victor Kristiansen. Per Robin Gosens la strada è già solcata con Bologna e Union Berlino molto vicine ad un accordo che riporterà in Italia il terzino tedesco con una formula di prestito con diritto di riscatto fissato per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Le premesse per questo calciomercato Bologna sono delle migliori anche in caso di cessioni illustri con la società che sembra avere le idee chiare e si sta muovendo per rendere più facile il lavoro a Vincenzo Italiano e consegnarli una rosa competitiva.











