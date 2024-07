Calciomercato Bologna/ Spunta Kiwior per il post Calafiori. Ultimo tentativo per Ioannidis (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA, KIWIOR POTREBBE RISOLVERE LA TRATTATIVA PER CALAFIORI CON L’ARSENAL

Tutto a rilento nel calciomercato Bologna con i rossoblù che sono ancorati all’uscita di Calafiori per effettuare acquisti in entrata per una squadra che avrà bisogno di rinforzarsi pesantemente in vista della nuova stagione con Vincenzo Italiano sulla panchina. Nella difficile trattativa tra i rossoblù e l’Arsenal per Calafiori potrebbe intervenire una contropartita o un accordo per l’acquisto di Jakub Kiwior che ha la possibilità di tornare in Italia giocandosi la Champions League e dando una soluzione in una difficile trattativa che rischia di non andare in porto per via del 50% della rivendita da riconoscere al Basilea. Il nome di Kiwior è di quelli molto interessanti e che piacciono anche a Vincenzo Italiano ma, secondo Fabrizio Romano, il calciatore non gradirebbe la direzione Bologna anche perché si sono più volte palesati club come Inter, Milan e Juventus che hanno chiesto informazioni per il centrale polacco ma senza mai affondare il colpo.

CALCIOMERCATO BOLOGNA, ULTIMA OFFERTA AL PANATHIAIKOS PER FOTIS IOANNIDIS

Si sviluppa anche in attacco il calciomercato Bologna con i rossoblù che devono trovare un sostituto al partente Joshua Zirkzee e stanno continuando da circa un mese il continuo tira e molla con il Panathinaikos per il greco Fotis Ioannidis. Sartori, però, sta perdendo la pazienza e, secondo Alfredo Pedullà, ha dato un ultimatum al club greco rilanciando la sua offerta a 18 milioni di euro più l'inserimento di bonus che porterebbero la cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il Panathinaikos, dal canto suo, ha risposto togliendo la percentuale sulla futura rivendita ma chiedendo una base di 20 milioni più l'aggiunta di bonus contro i 25 milioni inizialmente richiesti per Ioannidis. La sensazione è che la trattativa di calciomercato si può chiudere già nei prossimi giorni anche perché Sartori è convinto del profilo di Ioannidis e vorrebbe affidargli l'attacco del suo Bologna per la prossima Champions League.











