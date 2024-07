CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Per Gudmundsson serve l’affare-Carboni. Kiwior torna di moda (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OSSESSIONE GUDMUNDSSON!

Il calciomercato dell’Inter ha sempre Albert Gudmundsson come obiettivo primario in questa fase dell’estate. L’islandese è un pensiero costante nonostante la necessità di trovare prima una sistemazione per Valentin Carboni. Arnautovic è ormai una questione secondaria, dato che Simone Inzaghi ha espresso alla dirigenza il desiderio di iniziare la nuova stagione con cinque attaccanti. Presto all’austriaco verrà chiarita la necessità di aggiungere un calciatore con caratteristiche diverse da quelle attualmente presenti. Si tratta di una questione delicata, visto che Arnautovic ha firmato un triennale (2+1) solo un anno fa, ma che va affrontata con onestà e trasparenza.

Inter e Genoa hanno discusso approfonditamente di Gudmundsson, è importante ricordare che l’islandese dovrà affrontare un secondo appello per l’accusa di molestie sessuali a ottobre, dopo essere stato assolto in primo grado. L’Inter vuole essere preparata e, nel caso decidesse di puntare sul calciatore islandese, minimizzare i rischi. Per questo motivo, da qualche giorno circola l’indiscrezione di calciomercato secondo cui l’Inter stia già valutando la difesa legale del giocatore, supportata da un avvocato. Una precauzione comprensibile considerando che il Genoa valuta Gudmundsson circa 30 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SALTATO CABAL C’È KIWIOR

Il calciomercato dell’Inter ha subito in questi giorni il sorpasso da parte della Juventus per Cabal del Verona, e allora è tornato di moda il nome di Jakub Kiwior. Nelle ultime settimane, gli uomini del mercato dell’Inter si erano concentrati sull’acquisto del terzino colombiano, tuttavia l’intervento decisivo della Juventus ha portato lo ha portato a scegliere il progetto bianconero, eliminandolo così dai possibili obiettivi difensivi dei nerazzurri.

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, ora c’è un solo nome di calciomercato in cima alla lista dei desideri dell’Inter di Piero Ausilio: Jakub Kiwior. Tutto dipenderà dall’Arsenal: se i Gunners accetteranno la formula del prestito con diritto di riscatto, il polacco avrà molte possibilità di diventare un nuovo giocatore dell’Inter e tornare a giocare nella nostra Serie A dopo l’esperienza allo Spezia. L’Inter non ha comunque intenzione di derogare rispetto ai parametri economici che, purtroppo per i nerazzurri, non sono stati sufficienti per portare Cabal a San Siro.

