CALCIOMERCATO BRESCIA NEWS/ Benali in partenza, Kolaric in arrivo e piace Solferino

Calciomercato Brescia news, Palermo e Ternana interessate a Benali

Il Brescia vuole migliorare il più possibile la sua posizione in classifica da qui alla fine del campionato ma per raggiungere questo scopo potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi calciatori a partire da questa finestra invernale di calciomercato. Il trentenne Ahmad Benali potrebbe infatti salutare le Rondinelle secondo quanto riportato da Bresciaoggi poichè non rientrante nei piani della società per il prossimo futuro.

Stando ai rumors, il centrocampista libico originario di Manchester sarebbe finito nel mirino di due società che militano sempre in Serie B, ovvero il Palermo e la Ternana. Il classe 1992 Benali ha il contratto in scadenza con i lombardi soltanto a giugno del 2024, quindi al termine della prossima stagione, e nell’annata calcistica attualmente in corso ha raccolto 13 presenze nel campionato cadetto per un totale di 507 minuti giocati in campo.

Calciomercato Brescia news, Kolaric e Solferino in avvicinamento

Non solo movimenti in uscita per il calciomercato invernale del Brescia. Come rivelato da Bresciaoggi, i biancazzurri avrebbero messo nel mirino il giovane Stefano Girelli pensando al centrocampo del futuro: classe 2001, Girelli è di proprietà della Cremonese ma si trova in prestito al Lecco in Serie D. Un calciatore che sembra invece pronto ad offrire un contributo sostanzioso alla Rondinelle è Matija Kolaric, in uscita dall’NK Varazdin. Il terzino croato, come riporta Tifobrescia.it, avrebbe rifiutato un’offerta per andare a giocare in una società cipriota e starebbe aspettando la chiamata del Brescia dopo esser stato accostato pure al Venezia.

