DIRETTA BRESCIA CARRARESE, STESSI PUNTI

Squadre attaccate in classifica ma che vorranno dare lo scossone definitivo al campionato. Si tratta della diretta Brescia Carrarese che verrà giocata al Rigamonti questa domenica 15 dicembre 2024 alle ore 15:00. Il Brescia, dopo aver battuto 1-0 la Sampdoria al Ferraris, ha iniziato a collezionare diversi risultati negativi di fila. Il primo è stato il ko interno per 3-2 col Cosenza, seguito dal doppio pareggio contro Juve Stabia e Bari fino al 2-1 incassato dal Catanzaro.

La Carrarese vanta un rendimento recente più altalenante, questo dovuto alle due vittorie e altrettante sconfitte nelle ultime quattro. I sorrisi sono arrivati con Pisa e Palermo per 1-0 mentre le sconfitte contro Modena e Salernitana.

DOVE VEDERE DIRETTA TV BRESCIA CARRARESE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Brescia Carrarese potrete usufruire o del canale DAZN oppure su LaB Channel di Amazon Prime Video, entrambe in diretta streaming sotto abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CARRARESE

Ora siamo arrivati alla sezione riguardante le probabili formazioni della diretta Brescia Carrarese. La Leonessa giocherà con il modulo 4-3-2-1 con Lezzerini tra i pali, difeso da Dickmann, Cistana, Adorni e Corrado. A centrocampo Bisoli, Verreth e Besaggio mentre Galazzi e Bjarnason agiranno dietro a Borrelli.

La Carrarese invece scenderà in campo con il 3-4-2-1 con Bleve in porta e il pacchetto arretrato formato da Guarino, Illanes e Imperiale. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Bouah, Zuelli, Schiavi e Cicconi con Giovane e Shpendi dietro a Cerri.

BRESCIA CARRARESE, LE QUOTE

Una bella scommessa su cui puntare oggi in Serie B è la diretta Brescia Carrarese. La squadra che parte favorita in questa sfida di Serie B è quella di casa a 2.10 contro il 2 fisso per i gialloblu a 3.60. Il pari vale 3.25.

L’Over 2.5 lo troviamo a 2.08 mentre l’Under a 1.72. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.95.