CALCIOMERCATO BRESCIA NEWS/ Moreo fa gola a molti club, ufficiale: Bertagnoli rinnova

Calciomercato Brescia news, Moreo piace a diverse società

Il Brescia sta cercando di rialzare le sorti del proprio campionato con l’obiettivo di arrivare a centrare i playoff e continuare a sperare nella promozione in Serie A ma intanto i dirigenti si guardano attorno in fase di calciomercato con l’intenzione di cogliere qualche affare sia in entrata che in uscita. Nello specifico, diverse società avrebbero messo nel mirino Stefano Moreo, sotto contratto dopo essere stato riscattato dall’Empoli.

Diretta/ Brescia Palermo (risultato finale 1-1): gol di Galazzi e Segre, è pari!

Stando ai rumors più recenti, il presidente Cellino chiederebbe non meno di 2,5 milioni di euro per convincersi a lasciar partire l’attaccante ventinovenne, sin qui protagonista con due reti e tre assist in 20 presenze totali. Come spiegato da Gianluca Di Marzio, sulle sue tracce si registra la presenza di ben quattro squadre ovvero Modena, Reggina, Parma e Pisa.

DIRETTA/ Pisa Brescia (risultato finale 3-0) streaming video tv: la chiude Gliozzi

Calciomercato Brescia news, ufficiale il rinnovo di Bertagnola

Nel frattempo il Brescia ha completato un’operazione interna alla squadra in questi giorni di calciomercato con il rinnovo del contratto di Massimo Bertagnoli. Il centrocampista ha proulungato ufficialmente il suo rapporto con i lombardi fino al giugno del 2026 nonostante la rottura del crociato che ne ha interrotto bruscamente la stagione. Il ventitrenne nato a Verona aveva sin qui segnato un gol e fornito un assist vincente in 15 presenze tra campionato e Coppa Italia.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Brescia Parma (risultato finale 0-2) streaming video tv: la chiude Bonny

© RIPRODUZIONE RISERVATA