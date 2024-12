VIDEO BRESCIA BARI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Il Bari acciuffa il Brescia sull’1 a 1: nel primo tempo le Rondinelle sembrano prendere immediatamente il volo trovando infatti il gol del vantaggio già al 1′ per merito di Galazzi, bravo a spezzare l’equilibrio insaccando la sfera ribattuta dal palo su una conclusione di Moncini.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Cremonese a valanga (30 novembre 2024)

Passano i minuti ed i Galletti crescono riuscendo anche a pareggiare verso il 24′ con una rete segnata da Dorval, su suggerimento di Maita. Il loro compagno Falletti spreca poi la chance per il sorpasso cogliendo il palo dal dischetto senza trasformare al 38′ il calcio di rigore fischiato per un fallo commesso da Jallow nei confronti di Mantovani. Neppure Novakovich combina di meglio centrando la traversa al 44′ con un altro colpo di testa.

Diretta/ Mantova Modena (risultato finale 0-0): terminato il match (Serie B, 30 novembre 2024)

Nel secondo tempo i lombardi ripartono nel tentativo di prendere in mano il controllo della gara con un paio di opportunità non capitalizzate però da Moncini al 47′ e da Juric al 57′. Nel finale le due compagini faticano a creare reali pericoli ai reparti arretrati e Borrelli non ha successo per i biancazzurri di testa al 72′.

VIDEO BRESCIA BARI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS