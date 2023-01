CALCIOMERCATO BRESCIA NEWS/ Ufficiale Moreo al Pisa, ecco Pablo Rodriguez dal Lecce

Calciomercato Brescia news, ufficiale la cessione di Moreo al Pisa

Era nell’aria ormai da qualche giorno ed in questo venerdì di calciomercato invernale è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del Brescia riguardo alla cessione di Stefano Moreo al Pisa. Come si legge sul sito del club lombardo: “Brescia Calcio comunica la cessione a titolo definitivo di Stefano Moreo al Pisa. L’attaccante classe 1993 ha collezionato 63 presenze, 13 gol e 7 assist complessivi con la maglia delle Rondinelle.”

DIRETTA/ Sudtirol Brescia (risultato finale 1-0): decide Rover ma che brivido al 90'!

Anche i toscani hanno comunicato l’acquisto dell’attaccante tramite i propri canali ufficiali: “Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito con la società Brescia Calcio l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alla prestazioni sportive del calciatore Stefano Moreo. Il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico nerazzurro.”

CALCIOMERCATO BRESCIA NEWS/ Moreo fa gola a molti club, ufficiale: Bertagnoli rinnova

Calciomercato Brescia news, ecco Rodriguez in prestito dal Lecce

Non solo cessioni per il Brescia in questa finestra invernale di calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di John Gunnar Björkengren nei giorni scorsi, le Rondinelle si sono aggiudicate anche Pablo Rodriguez sempre dal Lecce con la formula del prestito. Ecco il comunicato pubblicato dai biancazzurri riguardo al ventunenne spagnolo: “Brescia Calcio comunica l’acquisizione a titolo temporaneo di Pablo Rodríguez dal Lecce. L’attaccante classe 2001 arriva in prestito dal Club salentino. Nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca giallorossa conquistando la Serie A nel 2021-2022. Proveniente dal Real Madrid Castilla, si è imposto nella Youth League 2019-2020 con i Blancos di Raúl come uno dei calciatori migliori del torneo risultando decisivo grazie a tre gol e due assist.”

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Brescia Palermo (risultato finale 1-1): gol di Galazzi e Segre, è pari!

© RIPRODUZIONE RISERVATA