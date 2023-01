CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS/ Azzi va da Ranieri, si pensa a Machin e Colley

Calciomercato Cagliari news, Palermo beffato per Paulo Azzi

Il Cagliari vuole essere grande protagonista nella seconda parte della stagione e per tornare immediatamente in Serie A i dirigenti stanno lavorando senza sosta in questi giorni di calciomercato invernale così da garantire al nuovo allenatore Claudio Ranieri, il cui ritorno è previsto in questi giorni, un organico altamente competitivo. Proprio nelle scorse ore i sardi hanno completato un’operazione in entrata beffando altre pretedenti come il Palermo.

I rossoblu si sono infatti aggiudicati Paulo Azzi dal Modena per potenziarsi lungo la fascia e contare su un terzino sinistro davvero interessante. Grazie all’intervento in prima persona del presidente Giulini, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, nella notte è stato definito il passaggio del ventottenne che era in scadenza di contratto a giugno 2023, ovvero al termine della stagione in corso, con i Canarini.

Calciomercato Cagliari news, nel mirino anche Colley e Machin

Oltre al colpo Azzi, in casa Cagliari si valutano anche profili in questa finestra invernale di calciomercato. Nello specifico, in Serie A i sardi seguono José Machin del Monza che però, come rivelato dalla redazione di Centotrentuno.com, non dovrebbe muoversi dalla Brianza nonostante la necessità dei biancorossi di sfoltire la rosa. Difficile pure arrivare a Omar Colley della Sampdoria per cui basterebbero 5 milioni di euro, comunque troppi per i rossoblu che, stando a Tuttosport, proveranno a concentrarsi su Vlad Chiriches della Cremonese.

