DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI PRIMAVERA, CERCASI VITTORIA

Due formazioni che condividono quasi lo stesso numero di punti in questa 14esima giornata. La diretta Bologna Cagliari Primavera, in programma sabato 7 dicembre 2024 alle ore 13:00, ci dirà tanto su queste squadre. Il Bologna sta affrontando un periodo di flessione considerando il solo punto consultato nelle ultime tre partite: dal pareggio con la Juventus alla sconfitta con la Fiorentina, passando per il ko subito con il Sassuolo in casa.

Il Cagliari invece ha perso solo una volta nelle ultime otto, condite da tre vittorie e quattro pareggio tra cui l’ultimo contro l’Udinese in terra friulana. L’unica sconfitta recente come detto è arrivata contro il Milan il 9 novembre.

IN TV DOVE VEDERE LA DIRETTA BOLOGNA CAGLIARI PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere in tv la diretta Bologna Cagliari, vi basterà semplicemente collegarvi sul canale 60 del digitale terrestre vale a dire Sportitalia. Inoltre, c’è la possibilità di assistere al match in diretta Bologna Cagliari Primavera streaming sull’app o sito web.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CAGLIARI PRIMAVERA

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni Bologna Cagliari Primavera. I rossoblu si schiereranno in campo con il 4-3-3, Pessina in porta protetto da Puukko, Papazov, Diop e Jaber. A centrocampo Labedzki, Gatto e Nrodvall mentre Ravaglioli, Byar e Casaldo saranno gli attaccanti.

Il Cagliari replica con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali presente Iliev, difeso qualche metro più avanti da Arba, Soldati, Pintus e Marini. In mediana ecco Liteta con Marcolini, in modo da dare equilibrio alla folta trequarti composta da Sule, Simonetta e Bolzan dietro ad Achour.

QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA CAGLIARI PRIMAVERA

Infine eccoci alle quote per le scommesse della diretta Bologna Cagliari Primavera, dove capiremo meglio quale delle due squadre ha più chance di vincere. il successo degli emiliani è dato a 2 contro i 3.05 per gli ospiti, segno del pareggio invece a 3.60.

Ci si aspetta una sfida ricca di reti poiché l’Over 2.5 è dato a 1.66, meno dell’Under alla stessa soglia a 2. Gol e No Gol rispettivamente a 1.48 e 2.14.