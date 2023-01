CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS/ Colley e Vieira dalla Samp, in arrivo anche una punta

Calciomercato Cagliari news, asse con la Sampdoria per due giocatori

Il Cagliari, sotto la guida del nuovo allenatore Claudio Ranieri, prosegue la sua rincorsa alla Serie A e dopo l’ottimo successo casalingo ottenuto contro la SPAL valuta quali mosse effettuare in questi ultimi giorni di calciomercato invernale al fine di potenziare la rosa a disposizione da qui a giugno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i sardi avrebbero preso contatto con la Sampdoria per cercare di aggiudicarsi due calciatori.

Diretta/ Verona Cagliari Primavera (risultato finale 2-2): i rossoblu la riprendono!

Stiamo parlando del difensore Omar Colley e del centrocampista Ronaldo Vieira, entrambi individuati dai sardi come rinforzi utili. Il trentenne, stando ai rumors, potrebbe liberarsi presto se i blucerchiati riusciranno ad aggiudicarsi Koray Gunter del Verona con la formula del prestito mentre Vieira non dovrebbe lasciare la Liguria venendo tenuto in grande considerazione dal tecnico Dejan Stankovic che lo ha elogiato anche recentemente.

Diretta/ Cagliari Spal (risultato finale 2-1): la decide Lapadula!

Calciomercato Cagliari news: davanti uno tra Maric, Piccoli o Tsadjout

In casa Cagliari si pensa a potenziare anche il reparto avanzato in quest’ultima parte della sessione invernale di calciomercato. Il capitano Pavoletti non ha soddisfatto le aspettative con cui si era partiti ad inizio anno e potrebbe presto abbracciare qualche nuovo collega che possa aiutare lui ed il resto della squadra. I nomi più caldi in questo senso per gli isolani sono quelli di Frank Tsadjout della Cremonese, di Roberto Piccoli dell’Atalanta, anche se attualmente in prestito al Verona, e di Mirko Maric, in uscita dal Monza.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS/ Piccoli o Tsadjout in attacco, incontro per Colley

© RIPRODUZIONE RISERVATA